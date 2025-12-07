वायरल स्क्रीनशॉट्स पर पलाश ने तोड़ी चुप्पी, स्मृति से शादी के कैंसिल होने पर दिया पहला रिएक्शन

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (फोटो - स्मृति मंधाना सोशल मीडिया)
Palash Muchhal Statement on Wedding Cancel: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए रविवार को एक पोस्ट की। इस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि यह शादी अब रद्द हो चुकी है। इसी पर बात करते हुए पलाश मुच्छल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपना दु:ख जाहिर किया। इसमें उन्होंने अपने वायरल स्क्रीनशॉट्स पर बात की और लोगों से अपील की कि उन्हें बेबुनियाद अफवाहों पर किसी को जज नहीं करना चाहिए।
दरअसल मैरी नाम की एक महिला ने पलाश के साथ कुछ फ्लर्टी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए थे, जो रेडिट पर खूब वायरल हुए। पलाश मुच्छल ने अपनी पोस्ट में इन्हीं वायरल स्क्रीनशॉट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि ये सभी बातें बेबुनियाद थीं और लोगों ने बिना वेरिफाई किए ही इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा, "लोग किसी ऐसी चीज के बारे में बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करते हैं। एक समाज के तौर पर, किसी को बिना वेरिफाई की गई गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले सोचना चाहिए, ऐसी अफवाहों के सोर्स कभी पता नहीं चलते हैं। हमारे शब्द किसी को ऐसे घाव दे सकते हैं, जिन्हें हम कभी समझ नहीं सकेंगे।" पलाश ने आगे यह भी कहा कि इन फेक स्क्रीनशॉट्स को फैलाने वालों के खिलाफ उनकी टीम लीगल एक्शन लेगी।
पलाश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह उनके जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में से एक है। उनके लिए यह देखना काफी मुश्किल था कि लोग कैसे इन सब चीजों पर रिएक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगे जो भी होगा उसे वे अपने विश्वासों पर कायम रहकर झेलेंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि ऐसे समय में तथ्यों को जांचकर ही किसी पर आरोप लगाए और बिना किसी आधार के किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही उन सभी लोगों को शुक्रिया कहा जो इस मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े थे।
