7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

वायरल स्क्रीनशॉट्स पर पलाश ने तोड़ी चुप्पी, स्मृति से शादी के कैंसिल होने पर दिया पहला रिएक्शन

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी अब कैंसिल हो चुकी है। म्यूजिक कम्पोजर ने अपने वायरल स्क्रीनशॉट्स को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

Madhur Milan Rao

Dec 07, 2025

Smriti-Palash Wedding Controversy

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (फोटो - स्मृति मंधाना सोशल मीडिया)

Palash Muchhal Statement on Wedding Cancel: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए रविवार को एक पोस्ट की। इस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि यह शादी अब रद्द हो चुकी है। इसी पर बात करते हुए पलाश मुच्छल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपना दु:ख जाहिर किया। इसमें उन्होंने अपने वायरल स्क्रीनशॉट्स पर बात की और लोगों से अपील की कि उन्हें बेबुनियाद अफवाहों पर किसी को जज नहीं करना चाहिए।

'बिना वेरिफाई किए गोसिप के आधार पर ना करें जज'

दरअसल मैरी नाम की एक महिला ने पलाश के साथ कुछ फ्लर्टी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए थे, जो रेडिट पर खूब वायरल हुए। पलाश मुच्छल ने अपनी पोस्ट में इन्हीं वायरल स्क्रीनशॉट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि ये सभी बातें बेबुनियाद थीं और लोगों ने बिना वेरिफाई किए ही इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा, "लोग किसी ऐसी चीज के बारे में बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करते हैं। एक समाज के तौर पर, किसी को बिना वेरिफाई की गई गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले सोचना चाहिए, ऐसी अफवाहों के सोर्स कभी पता नहीं चलते हैं। हमारे शब्द किसी को ऐसे घाव दे सकते हैं, जिन्हें हम कभी समझ नहीं सकेंगे।" पलाश ने आगे यह भी कहा कि इन फेक स्क्रीनशॉट्स को फैलाने वालों के खिलाफ उनकी टीम लीगल एक्शन लेगी।

'यह मेरे लिए सबसे मुश्किल दौर'

पलाश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह उनके जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में से एक है। उनके लिए यह देखना काफी मुश्किल था कि लोग कैसे इन सब चीजों पर रिएक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगे जो भी होगा उसे वे अपने विश्वासों पर कायम रहकर झेलेंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि ऐसे समय में तथ्यों को जांचकर ही किसी पर आरोप लगाए और बिना किसी आधार के किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही उन सभी लोगों को शुक्रिया कहा जो इस मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े थे।

ये भी पढ़ें

स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी अपनी शादी, बताया क्या है आगे का प्लान
खेल
smriti wedding cancel

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

07 Dec 2025 04:40 pm

Hindi News / Sports / वायरल स्क्रीनशॉट्स पर पलाश ने तोड़ी चुप्पी, स्मृति से शादी के कैंसिल होने पर दिया पहला रिएक्शन

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

जायसवाल के रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं माने रोहित, जवाब सुन आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी

Rohit Sharma and yashasvi jaiswal
क्रिकेट

वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली, साथ नजर नहीं आईं अनुष्का

Virat Kohli
क्रिकेट

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल का छलका दर्द, बताया किस चीज से हो रही ज्यादा तकलीफ

Smriti Mandhana and Palash Muchhal
क्रिकेट

स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी अपनी शादी, बताया क्या है आगे का प्लान

smriti wedding cancel
खेल

स्मृति मंधाना ने अपनी पोस्ट से मचाई सनसनी, पलाश मुच्छल से शादी कैंसिल करने का किया ऐलान

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.