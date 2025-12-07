वायरल स्क्रीनशॉट्स पर पलाश ने तोड़ी चुप्पी, स्मृति से शादी के कैंसिल होने पर दिया पहला रिएक्शन

दरअसल मैरी नाम की एक महिला ने पलाश के साथ कुछ फ्लर्टी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए थे, जो रेडिट पर खूब वायरल हुए। पलाश मुच्छल ने अपनी पोस्ट में इन्हीं वायरल स्क्रीनशॉट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि ये सभी बातें बेबुनियाद थीं और लोगों ने बिना वेरिफाई किए ही इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा, "लोग किसी ऐसी चीज के बारे में बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करते हैं। एक समाज के तौर पर, किसी को बिना वेरिफाई की गई गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले सोचना चाहिए, ऐसी अफवाहों के सोर्स कभी पता नहीं चलते हैं। हमारे शब्द किसी को ऐसे घाव दे सकते हैं, जिन्हें हम कभी समझ नहीं सकेंगे।" पलाश ने आगे यह भी कहा कि इन फेक स्क्रीनशॉट्स को फैलाने वालों के खिलाफ उनकी टीम लीगल एक्शन लेगी।