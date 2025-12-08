8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

Hockey Men’s Junior World Cup: टूटा भारत का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना, सेमीफाइनल में जर्मनी ने एकतरफा रौंदा

Hockey Men's Junior World Cup: सात बार की चैंपियन जर्मनी ने सेमीफाइनल में भारत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब जर्मनी का अगला मुकाबला फाइनल में स्पेन के साथ होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 08, 2025

hockey men's junior world cup

जर्मनी के हाथों सेमीफाइनल में भारत की करारी हार (इमेज सोर्स: हॉकी इंडिया)

Hockey Men's Junior World Cup: भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बुरी खबर है। सात बार की चैंपियन जर्मनी ने हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को करारी शिकस्त दी है। अब गत चैंपियन टीम जर्मनी का अगला मुकाबला फाइनल में स्पेन के साथ होगा। ऐसे में देखना होगा कौन बाजी मारता है? वहीं अब भारत की नजर तीसरे पायदान पर टिकी है, अर्जेंटीना के साथ अगला मुकाबला है। अर्जेंटीना और भारत जो भी टीम जीतेगी वह तीसरे स्थान पर रहेगी।

जर्मनी के हाथों 1-5 से हार

रविवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने सिर्फ एक गोल किया, वहीं जर्मनी ने 5 गोल ठोक डाले। भारत की तरफ से लोग करने वाले एक्का रहे। जबकि जर्मनी की तरफ से लुकास कोसेल, टाइटस वेक्स, जोनास वॉन गेर्सम और बेन हसबैक ने गोल दागे।

पहला क्वार्टर: जर्मनी का पलड़ा रहा भारी

जर्मनी ने पहले क्वार्टर की शुरुआत मजबूती से की। हालांकि, भारत ने शुरू में दबाव बनाए रखने और गोल दागने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली।

मुकाबले के तीसरे मिनट में ही जस्टस वारवेग ने एक मजबूत इंटरसेप्शन किया, लेकिन भारतीय गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह ने शानदार बचाव किया।

14वें मिनट में जर्मनी को पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला। क्विरिन नाहर ने शॉट लिया, जिसे अंकित पाल के शरीर ने गोल के ठीक सामने रोक दिया और मेहमान टीम को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला। लुकास कोसेल ने स्ट्रोक को सफलतापूर्वक गोल में बदला, जिससे जर्मनी को अहम बढ़त मिली।

अगले ही मिनट में सर्कल के अंदर टाइटस वेक्स का पास, सुनील पलाक्षप्पा बेन्नूर के पैर से टकराकर गोल में चला गया। पहले क्वार्टर की समाप्ति तक जर्मनी की टीम 2-0 से आगे निकल गई थी।

दूसरा क्वार्टर का हाल:

भारत ने दूसरे क्वार्टर में अपने ओवरऑल गेमप्ले को फिर से बेहतर बनाने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। मुकाबले के 30वें मिनट जर्मनी को अपना दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे लुकास कोसेल ने फिर से सफलतापूर्वक गोल में बदला। यह टीम का तीसरा, जबकि लुकास का दूसरा गोल रहा।

तीसरा क्वार्टर का हाल:

भारत की गोल करने की पहली अच्छी कोशिश 34वें मिनट में हुई, जब अजीत यादव ने अपनी स्किल से दो जर्मन डिफेंडर्स को छकाते हुए गोल की तरफ एक जोरदार शॉट मारा, लेकिन गोलकीपर जैस्पर डिट्जर ने मजबूत बचाव किया।

40वें मिनट में जैनिक इनॉक्स ने ड्रिबल किया और भारतीय डिफेंस के बीच से एलेक वॉन श्वेरिन को पास किया, जिन्होंने भारतीय गोलकीपर को छकाते हुए बॉल को गोल की तरफ बढ़ाया और जोनास वॉन गेर्सम ने इसे ओपन नेट में डालकर जर्मनी को 4-0 से आगे कर दिया।

चौथा क्वार्टर का हाल:

चौथे क्वार्टर की शुरुआत के करीब चार मिनट बाद जर्मनी ने एक लंबा एरियल पास बेन हैसबैक (49वां मिनट) को दिया। उन्होंने भारतीय डिफेंडर प्रिंसदीप सिंह को चकमा देते हुए गोल दाग दिया। थोड़ी ही देर बाद भारत को पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला और टीम ने इसे शानदार तरीके से गोल में बदल दिया। इंजेक्शन के बाद कप्तान रोहित ने अनमोल एक्का (51वां मिनट) को बेहतरीन पास दिया। जर्मन खिलाड़ी समझ ही नहीं पाए और अनमोल ने जोरदार शॉट लगाकर गोल कर दिया। इसके बाद भारत ने एक और गोल करने की कोशिश की, लेकिन टीम इसमें सफल नहीं हो पाई।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: ‘लोग अपनी हद में रहें…,’ वनडे सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़के गौतम गंभीर, इस शख्स को लिया निशाने पर
क्रिकेट
Sourav Ganguly advised Gautam Gambhir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

08 Dec 2025 06:33 am

Hindi News / Sports / Hockey Men’s Junior World Cup: टूटा भारत का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना, सेमीफाइनल में जर्मनी ने एकतरफा रौंदा

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

कोहली-रोहित के वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर गंभीर असहज, लेकिन अपनी प्लानिंग में हर्षित राणा को बताया अहम, दिया ये बयान

क्रिकेट

शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से खत्म किए सभी रिश्ते, अब उठाया ये बड़ा कदम

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date
क्रिकेट

जानबूझकर उड़ा रहा था नियमों की धज्जियां, दिग्गज क्रिकेटर ने किया चौंकाने वाला खुलासा, इस हरकत के लिए हुए थे बैन

क्रिकेट

सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद किंग कोहली पहुंचें सिंहाचलम मंदिर, सामने आया वीडियो

Virat Reach Simhachalam Temple
क्रिकेट

12 साल पहले जोफ्रा आर्चर ने लिख दी थी ये बात, 7 दिसंबर 2025 को बिल्कुल वैसा ही हुआ, दुनिया हैरान

Jofra Archer
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.