Hockey Men’s Junior World Cup: टूटा भारत का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना, सेमीफाइनल में जर्मनी ने एकतरफा रौंदा

जर्मनी के हाथों सेमीफाइनल में भारत की करारी हार (इमेज सोर्स: हॉकी इंडिया)
Hockey Men's Junior World Cup: भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बुरी खबर है। सात बार की चैंपियन जर्मनी ने हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को करारी शिकस्त दी है। अब गत चैंपियन टीम जर्मनी का अगला मुकाबला फाइनल में स्पेन के साथ होगा। ऐसे में देखना होगा कौन बाजी मारता है? वहीं अब भारत की नजर तीसरे पायदान पर टिकी है, अर्जेंटीना के साथ अगला मुकाबला है। अर्जेंटीना और भारत जो भी टीम जीतेगी वह तीसरे स्थान पर रहेगी।
रविवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने सिर्फ एक गोल किया, वहीं जर्मनी ने 5 गोल ठोक डाले। भारत की तरफ से लोग करने वाले एक्का रहे। जबकि जर्मनी की तरफ से लुकास कोसेल, टाइटस वेक्स, जोनास वॉन गेर्सम और बेन हसबैक ने गोल दागे।
जर्मनी ने पहले क्वार्टर की शुरुआत मजबूती से की। हालांकि, भारत ने शुरू में दबाव बनाए रखने और गोल दागने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली।
मुकाबले के तीसरे मिनट में ही जस्टस वारवेग ने एक मजबूत इंटरसेप्शन किया, लेकिन भारतीय गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह ने शानदार बचाव किया।
14वें मिनट में जर्मनी को पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला। क्विरिन नाहर ने शॉट लिया, जिसे अंकित पाल के शरीर ने गोल के ठीक सामने रोक दिया और मेहमान टीम को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला। लुकास कोसेल ने स्ट्रोक को सफलतापूर्वक गोल में बदला, जिससे जर्मनी को अहम बढ़त मिली।
अगले ही मिनट में सर्कल के अंदर टाइटस वेक्स का पास, सुनील पलाक्षप्पा बेन्नूर के पैर से टकराकर गोल में चला गया। पहले क्वार्टर की समाप्ति तक जर्मनी की टीम 2-0 से आगे निकल गई थी।
भारत ने दूसरे क्वार्टर में अपने ओवरऑल गेमप्ले को फिर से बेहतर बनाने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। मुकाबले के 30वें मिनट जर्मनी को अपना दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे लुकास कोसेल ने फिर से सफलतापूर्वक गोल में बदला। यह टीम का तीसरा, जबकि लुकास का दूसरा गोल रहा।
भारत की गोल करने की पहली अच्छी कोशिश 34वें मिनट में हुई, जब अजीत यादव ने अपनी स्किल से दो जर्मन डिफेंडर्स को छकाते हुए गोल की तरफ एक जोरदार शॉट मारा, लेकिन गोलकीपर जैस्पर डिट्जर ने मजबूत बचाव किया।
40वें मिनट में जैनिक इनॉक्स ने ड्रिबल किया और भारतीय डिफेंस के बीच से एलेक वॉन श्वेरिन को पास किया, जिन्होंने भारतीय गोलकीपर को छकाते हुए बॉल को गोल की तरफ बढ़ाया और जोनास वॉन गेर्सम ने इसे ओपन नेट में डालकर जर्मनी को 4-0 से आगे कर दिया।
चौथे क्वार्टर की शुरुआत के करीब चार मिनट बाद जर्मनी ने एक लंबा एरियल पास बेन हैसबैक (49वां मिनट) को दिया। उन्होंने भारतीय डिफेंडर प्रिंसदीप सिंह को चकमा देते हुए गोल दाग दिया। थोड़ी ही देर बाद भारत को पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला और टीम ने इसे शानदार तरीके से गोल में बदल दिया। इंजेक्शन के बाद कप्तान रोहित ने अनमोल एक्का (51वां मिनट) को बेहतरीन पास दिया। जर्मन खिलाड़ी समझ ही नहीं पाए और अनमोल ने जोरदार शॉट लगाकर गोल कर दिया। इसके बाद भारत ने एक और गोल करने की कोशिश की, लेकिन टीम इसमें सफल नहीं हो पाई।
