Hockey Men’s Junior World Cup: टूटा भारत का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना, सेमीफाइनल में जर्मनी ने एकतरफा रौंदा

चौथे क्वार्टर की शुरुआत के करीब चार मिनट बाद जर्मनी ने एक लंबा एरियल पास बेन हैसबैक (49वां मिनट) को दिया। उन्होंने भारतीय डिफेंडर प्रिंसदीप सिंह को चकमा देते हुए गोल दाग दिया। थोड़ी ही देर बाद भारत को पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला और टीम ने इसे शानदार तरीके से गोल में बदल दिया। इंजेक्शन के बाद कप्तान रोहित ने अनमोल एक्का (51वां मिनट) को बेहतरीन पास दिया। जर्मन खिलाड़ी समझ ही नहीं पाए और अनमोल ने जोरदार शॉट लगाकर गोल कर दिया। इसके बाद भारत ने एक और गोल करने की कोशिश की, लेकिन टीम इसमें सफल नहीं हो पाई।