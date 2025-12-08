IND vs SA 1st T20 Playing 11: शुभमन गिल वापसी के लिए तैयार, क्या संजू सैमसन को मिलेगी जगह? ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

शुभमन गिल इस मुक़ाबले में अभिषेक शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि विकेट कीपर संजू सैमसन को एक बार फिर नीचे बल्लेबाजी करनी होगी। गिल टी20 क्रिकेट में लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें संजू से ऊपर तवज्जो दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संजू कि प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। उनकी जगह जितेश शर्मा को मौके दिये गए थे। हालांकि जितेश भी कुछ खास नहीं कर पाये थे। ऐसे में देखना होगा की क्या संजू की प्लेइंग 11 में वापसी होगी?