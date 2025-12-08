8 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

IND vs SA 1st T20 Playing 11: शुभमन गिल वापसी के लिए तैयार, क्या संजू सैमसन को मिलेगी जगह? ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

टेस्ट और वनडे के बाद अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में शुभमन गिल की वापसी हुई है। उनके अलावा हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह भी खेलते हुए नज़र आएंगे।

2 min read
भारत

image

Siddharth Rai

Dec 08, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। (Photo- ANI)

India vs South Africa 1st T20 Playing 11: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 9 दिसंबर को खेला जाएगा। कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की वापसी होने जा रही है। गर्दन में चोट के चलते गिल टेस्ट और वनडे सीरीज नहीं खेल पाये थे।

गिल की वापसी, क्या सैमसन को मिलेगी जगह?

शुभमन गिल इस मुक़ाबले में अभिषेक शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि विकेट कीपर संजू सैमसन को एक बार फिर नीचे बल्लेबाजी करनी होगी। गिल टी20 क्रिकेट में लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें संजू से ऊपर तवज्जो दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संजू कि प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। उनकी जगह जितेश शर्मा को मौके दिये गए थे। हालांकि जितेश भी कुछ खास नहीं कर पाये थे। ऐसे में देखना होगा की क्या संजू की प्लेइंग 11 में वापसी होगी?

हार्दिक की वापसी से मिडिल ऑर्डर मजबूत

कप्तान सूर्यकुमार यादव भी लंबे समय से फॉर्म की तलाश में हैं। ऐसे में यह सीरीज उनके लिए बहुत अहम है। वे तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगे। वहीं तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। हार्दिक पंड्या के आने से टीम का निचला क्रम बेहद मजबूत हो गया है। उनका साथ शिवम दुबे दे सकते हैं। वहीं स्पिन डिपार्टमेन्ट अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के कंधों पर होगा। ऐसे में कुलदीप यादव को मौका नहीं मिलेगा। तेज गेंदबाजी आक्रमण अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह संभालेंगे।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -

भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

दक्षिण अफ्रीका - एडन माक्ररम (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, डोनोवन फरेरा, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे।

