जानबूझकर उड़ा रहा था नियमों की धज्जियां, दिग्गज क्रिकेटर ने किया चौंकाने वाला खुलासा, इस हरकत के लिए हुए थे बैन

उन्होंने आगे कहा, "उससे पहले मैंने पाकिस्तान में लगातार दो टेस्ट मैच खेले थे। हमने वह सीरीज जीती थी और फिर सीधे चार दिवसीय मैच में उतर गया। मैं सोच रहा था कि अंपायर ज्यादा से ज्यादा मुझे चेतावनी ही देगा। लेकिन नियम तो नियम हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। मैंने इसकी कोई शिकायत नहीं की।” उस सीजन में शाकिब ने सरे के लिए एक ही मैच में दो पारियों में कुल 63.2 ओवर, पहली पारी में 33.5 और दूसरी पारी में 29.3 ओवर गेंदबाजी की थी।