जानबूझकर उड़ा रहा था नियमों की धज्जियां, दिग्गज क्रिकेटर ने किया चौंकाने वाला खुलासा, इस हरकत के लिए हुए थे बैन

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (Photo - Surrey County Cricket)
Shakib Al Hasan, Surrey County Cricket: बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि 2024 में इंग्लिश काउंटी क्लब सरे के लिए खेलते वक्त उन्होंने जानबूझकर अवैध गेंदबाजी एक्शन का इस्तेमाल किया था। यही वजह थी कि उनका एक्शन संदिग्ध पाया गया और उन पर गेंदबाजी करने का प्रतिबंध लग गया।
दरअसल, पिछले साल दिसंबर में लॉफबोरो यूनिवर्सिटी में हुई इंडिपेंडेंट टेस्टिंग में शाकिब का गेंदबाजी एक्शन अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके बाद ईसीबी ने उन्हें अपने सभी टूर्नामेंटों में गेंदबाजी करने से रोक दिया था। आईसीसी के नियमों के अनुसार यह बैन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर भी स्वतः लागू हो गया। नतीजतन, 1 अक्टूबर 2024 के बाद से शाकिब ने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है।
शाकिब ने "बियर्ड बिफोर विकेट" नाम के पॉडकास्ट में खुलकर बात करते हुए बताया, "मैं थोड़ा-सा जानबूझकर ऐसा कर रहा था। एक मैच में मैंने 70 से ज्यादा ओवर फेंके थे। अपने पूरे करियर में मैंने कभी टेस्ट मैच में भी इतने ओवर नहीं डाले थे। मैं समरसेट के खिलाफ टॉन्टन में सरे के लिए चार दिवसीय मैच खेल रहा था और बुरी तरह थक चुका था।”
उन्होंने आगे कहा, "उससे पहले मैंने पाकिस्तान में लगातार दो टेस्ट मैच खेले थे। हमने वह सीरीज जीती थी और फिर सीधे चार दिवसीय मैच में उतर गया। मैं सोच रहा था कि अंपायर ज्यादा से ज्यादा मुझे चेतावनी ही देगा। लेकिन नियम तो नियम हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। मैंने इसकी कोई शिकायत नहीं की।” उस सीजन में शाकिब ने सरे के लिए एक ही मैच में दो पारियों में कुल 63.2 ओवर, पहली पारी में 33.5 और दूसरी पारी में 29.3 ओवर गेंदबाजी की थी।
इस साल की शुरुआत में उन्होंने लॉफबोरो यूनिवर्सिटी में तीसरा बॉलिंग असेसमेंट टेस्ट दिया और इस बार पास हो गए, जिसके बाद उन्हें फिर से गेंदबाजी की अनुमति मिल गई। शाकिब ने बताया, “पहले टेस्ट में फेल होने के बाद मैंने अपना वीडियो देखा। मुझे समझ आ गया कि वाकई कुछ गलत हो रहा है। फिर मैं दोबारा सरे गया, वहाँ कोचिंग स्टाफ ने मेरी खूब मदद की। सिर्फ दो सेशन में सब कुछ सामान्य हो गया। मुझे एहसास हुआ कि इसे ठीक करना इतना मुश्किल भी नहीं था।”
हालांकि, चेन्नई में हुए एक अन्य गेंदबाजी परीक्षण में फिर असफल रहने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं ने उन्हें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं दी। बोर्ड ने साफ कर दिया था कि शाकिब बतौर विशेषज्ञ बल्लेबाज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग