क्रिकेट

सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद किंग कोहली पहुंचें सिंहाचलम मंदिर, सामने आया वीडियो

Virat Kohli: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इंडियन टीम के बिस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली विशाखापट्टनम के मशहूर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर (सिंहाचलम मंदिर) में दर्शन के लिए पहुंचें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 08, 2025

Virat Reach Simhachalam Temple

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (इमेज सोर्स: ANI और PTI)

Virat Reach Simhachalam Temple: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर में 19 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का खिताब अपने नाम किया है। लेकिन अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने तोड़ दिया है।

दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए वनडे सीरीज में विराट को ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया। यह उनके करियर का 20वां ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ था। इससे पहले कोहली, सचिन के ठीक बराबर 19 टाइटल के साथ खड़े थे।

सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का खिताब जीतने के लिस्ट में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन 17 अवॉर्ड के साथ तीसरे पर हैं। वहीं जैक्स कैलिस 14 के साथ चौथे और सनथ जयसूर्या 13 के साथ पांचवें नंबर पर काबिज हैं।

रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मत्था ठेकेने पहुंचें मंदिर

कोहली रविवार को विशाखापट्टनम स्थित सिंहाचलम मंदिर में भगवान वराह लक्ष्मी नरसिंह के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कोहली की मंदिर प्रांगण की वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई है। वह विधिवत पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां के पुजारियों ने कोहली को विशेष प्रसाद और भगवान की तस्वीर भेंट की। जानकारी के मुताबिक, उनके साथ क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर भी गए थे। देखें वीडियो-

टेस्ट और टी20 से ले चुके हैं संन्यास; मैदान में कब नजर आएंगे कोहली?

विराट कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वह अगले साल फिर मैदान पर खेलते नजर आएंगे। जनवरी 2026 में भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज खेलेगा। इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों शामिल होंगे। ये तीनों मैच वडोदरा, राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे।

बता दें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली पहले दो मैचों में बिना रन बनाए आउट हो गए थे। इसके बाद उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे और लोग ये कहने लगे कि शायद वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। लेकिन कोहली ने शानदार वापसी की। सीरीज के आखिरी वनडे में उन्होंने नाबाद 74 रन बनाए और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनकर आलोचकों को करारा जवाब दिया। ऐसे में एक बार फिर किंग कोहली ने साबित कर दिया कि उनका फॉर्म भले देर से आए, लेकिन आता जरूर है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

