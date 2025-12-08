सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद किंग कोहली पहुंचें सिंहाचलम मंदिर, सामने आया वीडियो

बता दें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली पहले दो मैचों में बिना रन बनाए आउट हो गए थे। इसके बाद उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे और लोग ये कहने लगे कि शायद वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। लेकिन कोहली ने शानदार वापसी की। सीरीज के आखिरी वनडे में उन्होंने नाबाद 74 रन बनाए और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनकर आलोचकों को करारा जवाब दिया। ऐसे में एक बार फिर किंग कोहली ने साबित कर दिया कि उनका फॉर्म भले देर से आए, लेकिन आता जरूर है।