12 साल पहले जोफ्रा आर्चर ने लिख दी थी ये बात, 7 दिसंबर 2025 को बिल्कुल वैसा ही हुआ, दुनिया हैरान

AUS vs ENG 2nd Test: ब्रिस्बेन में खेले गए एशेज सीरीज 2025-26 के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 07, 2025

Jofra Archer

जोफ्रा आर्चर (फोटो- इंग्लैंड क्रिकेट X)

Australia vs England 2nd Test: रविवार को ब्रिस्बेन में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 334 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बनाकर 177 रन की बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड की दूसरी पारी 241 पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 65 रन का लक्ष्य मिला, जिसे मेजबान टीम ने 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है। इस दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 12 साल पहले की गई भविष्यवाणी सच हो गई।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में जीत के साथ सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन मैच के बाद जोफ्रा आर्चर की भविष्यवाणी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। दरअसल, मैच के बाद आर्चर का एक पुराना ट्वीट सामने आया। साल 2013 में आर्चर ने अपने पोस्ट में लिखा था कि स्टीव स्मिथ 23 फ्रॉम 9 (9 गेंदों में 23 रन)। 12 साल बाद आर्चर की भविष्यवाणी चौंकाने वाली साबित हुई, क्योंकि इस मुकाबले की दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ ने 9 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन ही बनाए थे।

स्टीव स्मिथ ने छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में जीत दिलाई। जोफ्रा आर्चर ने दूसरी पारी में उनके खिलाफ 150 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी की और शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया। हालांकि स्मिथ ने बल्ले से जवाब दिया और दूसरी पारी के 9वें ओवर में आर्चर के खिलाफ 2 चौके और एक छक्का लगाया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में सिर्फ एक विकेट हासिल कर पाए।

पहले भी सच हुई थी भविष्यवाणी

जोफ्रा आर्चर की भविष्यवाणी पहली बार सच नहीं हुई है। साल 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की थी कि जोफ्रा आर्चर के दाएं कोहनी में स्ट्रेस फ्रैक्चर है, तब फैन्स ने उनका 2013 का पोस्ट ढूंढ निकाला था। आर्चर ने पहले ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिख दिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों पोस्ट 2013 में किए गए थे और आगे चलकर सच साबित हुए। ऐसे में फैंस उनके 2013 में किए गए पोस्ट को खंगालने में लगे हैं।

