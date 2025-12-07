12 साल पहले जोफ्रा आर्चर ने लिख दी थी ये बात, 7 दिसंबर 2025 को बिल्कुल वैसा ही हुआ, दुनिया हैरान

Australia vs England 2nd Test: रविवार को ब्रिस्बेन में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 334 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बनाकर 177 रन की बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड की दूसरी पारी 241 पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 65 रन का लक्ष्य मिला, जिसे मेजबान टीम ने 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है। इस दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 12 साल पहले की गई भविष्यवाणी सच हो गई।