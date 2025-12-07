वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली, साथ नजर नहीं आईं अनुष्का

रविवार को सिंहाचलम मंदिर में विराट कोहली ने पूजा-अर्चना की। कोहली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां वह अकेले नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में कोहली फूल-माला के साथ मंदिर प्रांगण में पूजा करने जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोहली अकेले मंदिर गए और भगवान वराह लक्ष्मी नरसिंह की पूजा की। कोहली की मंदिर प्रांगण की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कोहली अनुष्का शर्मा और बच्चों के बिना ही लंदन से भारत आए थे। यही वजह है कि किसी भी मैच में अनुष्का न मैदान पर नजर आईं और न ही उनके साथ ट्रैवल करती हुई दिखीं।