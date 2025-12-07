7 दिसंबर 2025,

रविवार

वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली, साथ नजर नहीं आईं अनुष्का

साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया और 3 मैचों की 3 पारियों में 2 शतक और एक अर्धशतक सहित 151 की औसत से 302 रन बनाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 07, 2025

Virat Kohli

सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली (फोटो- IANS)

Virat Kohli Visit Simhachalam Temple: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रविवार को विशाखापत्तनम के सिंहाचलम मंदिर पहुंचे। उन्होंने शनिवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 151 की औसत से 302 रन बनाए। पहले दोनों वनडे में शतक लगाने वाले कोहली ने आखिरी मैच में ताबड़तोड़ 65 रन की पारी खेली। टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली।

अनुष्का के बिना मंदिर पहुंचे विराट

रविवार को सिंहाचलम मंदिर में विराट कोहली ने पूजा-अर्चना की। कोहली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां वह अकेले नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में कोहली फूल-माला के साथ मंदिर प्रांगण में पूजा करने जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोहली अकेले मंदिर गए और भगवान वराह लक्ष्मी नरसिंह की पूजा की। कोहली की मंदिर प्रांगण की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कोहली अनुष्का शर्मा और बच्चों के बिना ही लंदन से भारत आए थे। यही वजह है कि किसी भी मैच में अनुष्का न मैदान पर नजर आईं और न ही उनके साथ ट्रैवल करती हुई दिखीं।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में विराट का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। विराट की बल्लेबाजी को देख ऐसा लग रहा था, जैसे कि वह 2016 से 2018 वाले दौर में लौट चुके हैं। विराट ने रांची में खेले गए पहले वनडे में 135 रन बनाए, जबकि रायपुर में 102 रन की पारी खेली। विशाखापत्तनम में कोहली 65 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। कोहली टीम इंडिया के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे में अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ सकते हैं।

बता दें, भारतीय टीम को जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। विराट के साथ रोहित भी इस सीरीज में नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।

