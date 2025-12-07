7 दिसंबर 2025,

रविवार

क्रिकेट

स्मृति मंधाना ने अपनी पोस्ट से मचाई सनसनी, पलाश मुच्छल से शादी कैंसिल करने का किया ऐलान

Smriti Mandhanna-Palash Muchhal Wedding Cancel: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपनी शादी को कैंसिल कर दी है। उन्होंने खुद इसको लेकर जानकारी दी है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 07, 2025

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल। (फोटो सोर्स: इंस्‍टाग्राम smriti_mandhana)

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding Cancel: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज और उपकप्तान स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी रद्द कर दी गई है। इसकी घोषणा खुद स्मृति ने किया। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की। 23 नवंबर को सांगली के मंधाना फार्म हाउस में दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से शादी टाल दी गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि अब खुद टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज ने पलाश मुच्छल से अपनी शादी को कैंसिल करने की बात कन्फर्म कर दी है।

सोशल मीडिया पर स्मृति ने लिखा पोस्ट

स्मृति ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, "पिछले कुछ हफ़्तों से मेरी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थीं और मुझे लगता है कि इस समय मेरा खुलकर बोलना ज़रूरी है। मैं एक बहुत निजी स्वभाव की इंसान हूं और इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि शादी अब रद्द कर दी गई है।

स्मृति मंधाना ने आगे लिखा, "मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही करने की विनती करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का समय दें। मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है और मेरे लिए वह उद्देश्य हमेशा अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि मैं भारत के लिए यथासंभव लंबे समय तक खेलती रहूं और ट्रॉफ़ियां जीतती रहूं और मेरा ध्यान हमेशा इसी पर रहेगा। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है।

पलाश की वजह से टूटा रिश्ता?

23 नवंबर को जब शादी को अचानक स्थगित किया गया, तो कई तरह की खबरें सामने आईं। हालांकि सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल की चैटिंग की स्क्रीनशॉट्स ने मामले को साफ करने की कोशिश की। धीरे-धीरे मामला समझ में आने लगा। हालांकि असली खबर छुपाने के लिए पलाश की मां ने मीडिया से सब कुछ ठीक होने की बात भी कही। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की जल्द शादी होगी। हालांकि दूसरी ओर स्मृति ने अपने सभी सगाई की फोटो सोशल मीडिया से हटा दिए। वह एक प्रोग्राम में भी सगाई की रिंग के बिना नजर आई थीं।

Updated on:

07 Dec 2025 02:24 pm

Published on:

07 Dec 2025 02:03 pm

स्मृति मंधाना ने अपनी पोस्ट से मचाई सनसनी, पलाश मुच्छल से शादी कैंसिल करने का किया ऐलान

