शमी को नजरअंदाज कर हर्षित राणा को क्यों दिए जा रहे हैं बार-बार मौके, गौतम गंभीर ने बताया मास्टर प्लान

हर्षित राणा, गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने यह साफ कर दिया है कि हर्षित राणा आने वाली सीरीज में भी खेलते रहेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद गौतम ने हर्षित राणा की तारीफ की और बताया कि उन्हें क्यों टीम में शामिल किया गया है। गंभीर के इस बयान ने मोहम्मद शमी की वापसी की उम्मीदों को झटका दिया है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद शमी चोट की वजह से बाहर हो गए थे। उसके बाद अब तक तीनों में से किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट में उनकी वापसी नहीं हो पाई है।
गौतम गंभीर ने कहा, "हम हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी को इस तरह से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए अपना योगदान दे सके। हमें इसी तरह संतुलन बनाना होगा, क्योंकि दो साल बाद 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए हमें तीन अच्छे तेज गेंदबाजों की भी जरूरत होगी। अगर वह एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में खुद को स्थापित करता है, तो यह हमारे लिए अच्छा होगा।"
देखा जाए, तो इस वक्त अगर वनडे क्रिकेट के लिए 3 अच्छे गेंदबाजों की बात की जाए, तो उसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह का नाम पहले आएगा। हालांकि गौतम गंभीर को तीन अच्छे गेंदबाजों की तलाश है। ऐसे में लगता है कि अब मोहम्मद शमी की टीम में वापसी मुश्किल हो गई है। गंभीर के बयान से लगता है कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया के अच्छे गेंदबाज नहीं हैं।
इस सीरीज में हर्षित राणा से ज्यादा बेहतर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा दिखे। गंभीर ने इन दोनों गेंदबाजों की तारीफ की और कहा, "इस सीरीज में अर्शदीप, प्रसिद्ध और हर्षित का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। इन तीनों के पास 50 ओवर के फॉर्मेट में बहुत अनुभव नहीं है। इन तीनों ने मुश्किल से 15 से भी कम वनडे खेले हैं, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।"
आंकड़ों की बात की जाए, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कुलदीप यादव ने 9 विकेट चटकाए, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 7 और अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट हासिल किए। हर्षित राणा ने 44 की औसत से 4 विकेट निकाले, जो उनके करियर औसत से भी खराब है। दूसरी ओर 108 वनडे में 206 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद शमी का औसत सिर्फ 24 है।
