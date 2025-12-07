शमी को नजरअंदाज कर हर्षित राणा को क्यों दिए जा रहे हैं बार-बार मौके, गौतम गंभीर ने बताया मास्टर प्लान

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने यह साफ कर दिया है कि हर्षित राणा आने वाली सीरीज में भी खेलते रहेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद गौतम ने हर्षित राणा की तारीफ की और बताया कि उन्हें क्यों टीम में शामिल किया गया है। गंभीर के इस बयान ने मोहम्मद शमी की वापसी की उम्मीदों को झटका दिया है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद शमी चोट की वजह से बाहर हो गए थे। उसके बाद अब तक तीनों में से किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट में उनकी वापसी नहीं हो पाई है।