7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शमी को नजरअंदाज कर हर्षित राणा को क्यों दिए जा रहे हैं बार-बार मौके, गौतम गंभीर ने बताया मास्टर प्लान

वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। उन्हें लगातार चयनकर्ता नजरअंदाज कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 07, 2025

Harshit Rana and Gautam Gambhir

हर्षित राणा, गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने यह साफ कर दिया है कि हर्षित राणा आने वाली सीरीज में भी खेलते रहेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद गौतम ने हर्षित राणा की तारीफ की और बताया कि उन्हें क्यों टीम में शामिल किया गया है। गंभीर के इस बयान ने मोहम्मद शमी की वापसी की उम्मीदों को झटका दिया है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद शमी चोट की वजह से बाहर हो गए थे। उसके बाद अब तक तीनों में से किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट में उनकी वापसी नहीं हो पाई है।

गंभीर ने बताया मास्टर प्लान

गौतम गंभीर ने कहा, "हम हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी को इस तरह से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए अपना योगदान दे सके। हमें इसी तरह संतुलन बनाना होगा, क्योंकि दो साल बाद 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए हमें तीन अच्छे तेज गेंदबाजों की भी जरूरत होगी। अगर वह एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में खुद को स्थापित करता है, तो यह हमारे लिए अच्छा होगा।"

देखा जाए, तो इस वक्त अगर वनडे क्रिकेट के लिए 3 अच्छे गेंदबाजों की बात की जाए, तो उसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह का नाम पहले आएगा। हालांकि गौतम गंभीर को तीन अच्छे गेंदबाजों की तलाश है। ऐसे में लगता है कि अब मोहम्मद शमी की टीम में वापसी मुश्किल हो गई है। गंभीर के बयान से लगता है कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया के अच्छे गेंदबाज नहीं हैं।

इस सीरीज में हर्षित राणा से ज्यादा बेहतर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा दिखे। गंभीर ने इन दोनों गेंदबाजों की तारीफ की और कहा, "इस सीरीज में अर्शदीप, प्रसिद्ध और हर्षित का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। इन तीनों के पास 50 ओवर के फॉर्मेट में बहुत अनुभव नहीं है। इन तीनों ने मुश्किल से 15 से भी कम वनडे खेले हैं, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।"

हर्षित के नाम 3 मैच में 4 विकेट

आंकड़ों की बात की जाए, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कुलदीप यादव ने 9 विकेट चटकाए, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 7 और अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट हासिल किए। हर्षित राणा ने 44 की औसत से 4 विकेट निकाले, जो उनके करियर औसत से भी खराब है। दूसरी ओर 108 वनडे में 206 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद शमी का औसत सिर्फ 24 है।

ये भी पढ़ें

IND vs SA 3rd ODI: साउथ अफ्रीका का टूटा सपना, इन दो खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की जीत को बनाया आसान
क्रिकेट
Yashasvi Jaiswal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

07 Dec 2025 06:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शमी को नजरअंदाज कर हर्षित राणा को क्यों दिए जा रहे हैं बार-बार मौके, गौतम गंभीर ने बताया मास्टर प्लान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

जायसवाल के रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं माने रोहित, जवाब सुन आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी

Rohit Sharma and yashasvi jaiswal
क्रिकेट

वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली, साथ नजर नहीं आईं अनुष्का

Virat Kohli
क्रिकेट

वायरल स्क्रीनशॉट्स पर पलाश ने तोड़ी चुप्पी, स्मृति से शादी के कैंसिल होने पर दिया पहला रिएक्शन

Smriti-Palash Wedding Controversy
खेल

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल का छलका दर्द, बताया किस चीज से हो रही ज्यादा तकलीफ

Smriti Mandhana and Palash Muchhal
क्रिकेट

स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी अपनी शादी, बताया क्या है आगे का प्लान

smriti wedding cancel
खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.