7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जायसवाल के रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं माने रोहित, जवाब सुन आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी

भारत की साउथ अफ्रीका पर तीसरे वनडे में जीत के बाद सभी खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने केक काटकर रोहित को ऑफर किया। लेकिन रोहित शर्मा ने उसे खाने से मना कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

Madhur Milan Rao

Dec 07, 2025

Rohit Sharma and yashasvi jaiswal

रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल (फोटो- IANS)

Rohit-Jaiswal Viral Video: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में जीत के साथ ही सीरीज 2-1 से अपने नाम कर दी। टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने के बाद भारत ने वनडे में तगड़ी वापसी की। भारत की ओर से तीसरे मुकाबले में सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे मैच में गेंदबाजों की हुई आलोचना के बाद इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 270 रन पर ही समेट दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

साउथ अफ्रीका पर एकतरफा जीत के बाद तीसरे मैच के हीरो रहे युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम के साथियों के साथ मिलकर जश्न मना रहे थे। इस दौरान जायसवाल ने केक काटा और रोहित शर्मा को ऑफर किया। लेकिन रोहित ने मजाकिया अंदाज में उसे खाने से मना कर दिया।

'मोटा हो जाऊंगा वापस'

जायसवाल ने पहले विराट कोहली को केक खिलाया। उसके बाद वह रोहित शर्मा को केक खिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रोहित मना करके वहां से चले गए। रोहित शर्मा ने यह कहते हुए केक खाने से मना कर दिया, कि "मोटा हो जाऊंगा वापस"। यह कहकर वे वहां से चले गए और उनके इस मजेदार कमेंट पर साथी खिलाड़ी हंसने लगे।

रोहित-जायसवाल ने रखी थी जीत की नींव

तीसरे मैच में 271 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी कर डाली। रोहित ने 75 रन की अपनी पारी में 73 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। जायसवाल ने 121 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 116 रन की नाबाद पारी खेली। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने टीम की जीत सुनिश्चित की। लगातार दो मैचों में शतक लगाकर आए कोहली ने इस मैच में 65 रन की नाबाद पारी खेली।

ये भी पढ़ें

IND vs SA 3rd ODI: साउथ अफ्रीका का टूटा सपना, इन दो खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की जीत को बनाया आसान
क्रिकेट
Yashasvi Jaiswal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

07 Dec 2025 05:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जायसवाल के रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं माने रोहित, जवाब सुन आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

शमी को नजरअंदाज कर हर्षित राणा को क्यों दिए जा रहे हैं बार-बार मौके, गौतम गंभीर ने बताया मास्टर प्लान

Harshit Rana and Gautam Gambhir
क्रिकेट

वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली, साथ नजर नहीं आईं अनुष्का

Virat Kohli
क्रिकेट

वायरल स्क्रीनशॉट्स पर पलाश ने तोड़ी चुप्पी, स्मृति से शादी के कैंसिल होने पर दिया पहला रिएक्शन

Smriti-Palash Wedding Controversy
खेल

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल का छलका दर्द, बताया किस चीज से हो रही ज्यादा तकलीफ

Smriti Mandhana and Palash Muchhal
क्रिकेट

स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से तोड़ी अपनी शादी, बताया क्या है आगे का प्लान

smriti wedding cancel
खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.