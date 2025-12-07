जायसवाल के रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं माने रोहित, जवाब सुन आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी

रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल (फोटो- IANS)
Rohit-Jaiswal Viral Video: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में जीत के साथ ही सीरीज 2-1 से अपने नाम कर दी। टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने के बाद भारत ने वनडे में तगड़ी वापसी की। भारत की ओर से तीसरे मुकाबले में सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे मैच में गेंदबाजों की हुई आलोचना के बाद इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 270 रन पर ही समेट दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
साउथ अफ्रीका पर एकतरफा जीत के बाद तीसरे मैच के हीरो रहे युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम के साथियों के साथ मिलकर जश्न मना रहे थे। इस दौरान जायसवाल ने केक काटा और रोहित शर्मा को ऑफर किया। लेकिन रोहित ने मजाकिया अंदाज में उसे खाने से मना कर दिया।
जायसवाल ने पहले विराट कोहली को केक खिलाया। उसके बाद वह रोहित शर्मा को केक खिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रोहित मना करके वहां से चले गए। रोहित शर्मा ने यह कहते हुए केक खाने से मना कर दिया, कि "मोटा हो जाऊंगा वापस"। यह कहकर वे वहां से चले गए और उनके इस मजेदार कमेंट पर साथी खिलाड़ी हंसने लगे।
तीसरे मैच में 271 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी कर डाली। रोहित ने 75 रन की अपनी पारी में 73 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। जायसवाल ने 121 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 116 रन की नाबाद पारी खेली। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने टीम की जीत सुनिश्चित की। लगातार दो मैचों में शतक लगाकर आए कोहली ने इस मैच में 65 रन की नाबाद पारी खेली।
