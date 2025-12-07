जायसवाल के रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं माने रोहित, जवाब सुन आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी

तीसरे मैच में 271 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी कर डाली। रोहित ने 75 रन की अपनी पारी में 73 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। जायसवाल ने 121 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 116 रन की नाबाद पारी खेली। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने टीम की जीत सुनिश्चित की। लगातार दो मैचों में शतक लगाकर आए कोहली ने इस मैच में 65 रन की नाबाद पारी खेली।