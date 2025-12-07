7 दिसंबर 2025,

'क्रिकेट के भगवान' के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं विराट कोहली, इस दिग्गज ने बताया कैसे

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली ने 151 की औसत से 302 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे। इस प्रदर्शन के बाद संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वह 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 07, 2025

Virat Kohli

विराट कोहली (फोटो- IANS)

Virat Kohli International Hundred: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 शतकीय पारियां खेली। इस दौरान उनके इंटरनेशनल शतकों की संख्या 84 तक पहुंच गई। वह सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड से सिर्फ 16 शतक दूर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि विराट कोहली कम से कम 2027 वर्ल्ड कप तक जरूर खेलेंगे। हालांकि वह टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप तक उन्हें 100 शतक पूरे करने के लिए ज्यादा मैच नहीं मिलने वाले हैं।

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बताया कि विराट कोहली को 100 शतकों के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने कहा, "अगर विराट कोहली 3 साल और खेलते हैं, तो यहां से उन्हें 16 शतक और चाहिए। जिस तरह वह खेल रहे हैं, उन्होंने 3 मैचों की सीरीज में 2 शतक जड़े हैं। आगे चलकर, अगर वह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 3 मैचों की सीरीज में 2 शतक लगाते हैं, तो वह 86 पर पहुंच जाएंगे। इसलिए उनके 100 तक पहुंचने की संभावना ज्यादा है।"

बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी हुई थी। उस दौरे पर कोहली रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए। वह पहले 2 मैचों में 0 पर आउट हुए। हालांकि तीसरे वनडे में कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और नाबाद पवेलियन लौटे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने कहानी बदल दी। इस सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी वह अर्धशतक जड़ने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे, लेकिन पहले दो मुकाबलों में उन्होंने शतक जड़े।

कम से कम 30 वनडे खेलेंगे कोहली

विराट कोहली वनडे में 53 शतक लगा चुके हैं। उन्होंने रांची में 52वां और रायपुर में वनडे करियर का 53वां शतक लगाया। टेस्ट में कोहली के नाम 30 शतक हैं और टी20 में भी वह एक शतकीय पारी खेल चुके हैं। टीम इंडिया को अगले साल 6 वनडे सीरीज खेलनी हैं, इस दौरान कोहली को 18 मुकाबले खेलने को मिलेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया 1-2 वनडे सीरीज खेल सकती है। ऐसे में कोहली के पास वनडे वर्ल्ड कप से पहले कम से कम 20-22 वनडे होंगे। यही वजह है कि उनके 100 शतक तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

Published on:

07 Dec 2025 07:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 'क्रिकेट के भगवान' के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं विराट कोहली, इस दिग्गज ने बताया कैसे

