‘क्रिकेट के भगवान’ के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं विराट कोहली, इस दिग्गज ने बताया कैसे

विराट कोहली वनडे में 53 शतक लगा चुके हैं। उन्होंने रांची में 52वां और रायपुर में वनडे करियर का 53वां शतक लगाया। टेस्ट में कोहली के नाम 30 शतक हैं और टी20 में भी वह एक शतकीय पारी खेल चुके हैं। टीम इंडिया को अगले साल 6 वनडे सीरीज खेलनी हैं, इस दौरान कोहली को 18 मुकाबले खेलने को मिलेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया 1-2 वनडे सीरीज खेल सकती है। ऐसे में कोहली के पास वनडे वर्ल्ड कप से पहले कम से कम 20-22 वनडे होंगे। यही वजह है कि उनके 100 शतक तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।