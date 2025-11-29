‘मानसिक रूप से सबसे इनसिक्योर इंसान’, क्यों गौतम गंभीर इस वर्ल्ड कप विजेता कोच की नजर में हैं सबसे ‘कमज़ोर’ क्रिकेटर

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Photo Credit- IANS)
Paddy Upton on Gautam Gambhir: हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में ही क्लीन स्वीप झेलने के बाद भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर की अप्रोच की आलोचना की जा रही है। यहीं नहीं गुवाहाटी में तो मैच के दौरान गंभीर के खिलाफ स्टेडियम में नारेबाजी भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने सीधे सवालों का भी उल्टा जवाब दिया। जब गंभीर से पूछा गया कि क्या वे भारतीय टेस्ट टीम के लिए सही हैं, तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई ड्रॉ सीरीज के बारे में बता दिया। गंभीर के इसी इनसिक्योरिटी से भरे रवैये के बारे में भारतीय टीम के पूर्व मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अप्टन ने अपनी किताब 'द बेयरफुट कोच' में जिक्र किया है।
भारतीय टीम के पूर्व मेंटल कंडिशनिंग कोच पैडी अप्टन ने 2019 में आई अपनी किताब 'द बेयरफुट कोच' में लिखा है, कि गंभीर अपने द्वारा खेली गई अच्छी पारियों के लिए ऑबसेस्ड थे। अप्टन ने इस किताब में एलीट खिलाड़ियों के मेंटल टफनेस के मिथ के बारे में लिखा है। इसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने गंभीर के लिए लिखा कि वे भारतीय टीम सेटअप में मानसिक रूप से सबसे कमजोर खिलाड़ी थे। 2008 से 2011 के उनके भारत के साथ कार्यकाल में भारत ने ICC टेस्ट मेस और 2011 का वर्ल्डकप जीता था। इस दौरान गंभीर काफी अच्छी फॉर्म में थे, 2009 में उन्हें 'ICC इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड भी मिला था। लेकिन अप्टन ने उन्हें मानसिक रूप से भटका हुआ पाया।
अप्टन की किताब में गंभीर पर लिखी गई इस टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि उनकी इन इनसिक्योरिटी के बारे में सभी को पता है। उनका मकसद केवल भारतीय टीम को ऊंचाई पर पहुंचाना था। अप्टन के बारे में गंभीर ने कहा, "अप्टन एक अच्छे इंसान हैं, उनकी इन बातों में कोई दुर्भावना नहीं है। जो भी उन्होंने लिखा है, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं।"
गंभीर के व्यक्तित्व के बारे में बाते करते हुए पूर्व खिलाड़ियों आर अश्विन और एबी डी विलियर्स ने यही कहा है, कि वे एक भावुक व्यक्ति हैं और कोचिंग जैसे कार्य के लिए एक भावुक व्यक्ति का होना टीम के प्रदर्शन के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है।
