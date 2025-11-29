‘मानसिक रूप से सबसे इनसिक्योर इंसान’, क्यों गौतम गंभीर इस वर्ल्ड कप विजेता कोच की नजर में हैं सबसे ‘कमज़ोर’ क्रिकेटर

भारतीय टीम के पूर्व मेंटल कंडिशनिंग कोच पैडी अप्टन ने 2019 में आई अपनी किताब 'द बेयरफुट कोच' में लिखा है, कि गंभीर अपने द्वारा खेली गई अच्छी पारियों के लिए ऑबसेस्ड थे। अप्टन ने इस किताब में एलीट खिलाड़ियों के मेंटल टफनेस के मिथ के बारे में लिखा है। इसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने गंभीर के लिए लिखा कि वे भारतीय टीम सेटअप में मानसिक रूप से सबसे कमजोर खिलाड़ी थे। 2008 से 2011 के उनके भारत के साथ कार्यकाल में भारत ने ICC टेस्ट मेस और 2011 का वर्ल्डकप जीता था। इस दौरान गंभीर काफी अच्छी फॉर्म में थे, 2009 में उन्हें 'ICC इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड भी मिला था। लेकिन अप्टन ने उन्हें मानसिक रूप से भटका हुआ पाया।