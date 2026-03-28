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MI vs KKR Key Players: मुंबई इंडियन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले में इन 6 खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

MI vs KKR IPL 2026: आईपीएल 2026 में रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) का रोमांचक मुकाबला होगा। जानिए दोनें टीमें के 3-3 खिलाड़ियों के बारे में जो किसी भी स्तिथि से मैच को अपनी टीम की ओर मोड़ने की काबिलियत रखते हैं।

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भारत

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Saksham Agrawal

Mar 28, 2026

MI vs KKR IPL 2026

IPL 2026: मुंबई इंडियन्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (फोटो: IANS)

MI vs KKR IPL 2026: आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में रविवार, 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियन्स और तीन बार की खिताबी विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की अगुवाई में मुंबई और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्तानी में कोलकाता के बीच यह टक्कर बेहद रोमांचक होने के आसार हैं।

वानखेड़े की पिच पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने के आसार हैं, जिससे इस मुकाबले में कुछ खिलाड़ी मैच का रुख तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आइए जानते हैं उन 6 खिलाड़ियों के बारे में जो इस हाई-वोल्टेज भिड़ंत में सबसे ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स के तीन खतरनाक हथियार

वरुण चक्रवर्ती: आईपीएल में 84 मैचों में 100 विकेट पूरे कर चुके वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakraborty) इस वक्त कोलकाता की गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी बेस्ट फिगर 5/20 है और वे करीब 7.58 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हैं। 2024 के खिताबी सीजन में उन्होंने 15 मैचों में 21 विकेट चटकाए थे, जो केकेआर की ओर से सबसे अधिक रहे। इस प्रदर्शन की बदौलत टीम को तीसरी ट्रॉफी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। दिसंबर 2025 में वे आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 पर पहुंचे। उनकी वेरिएशन्स मुंबई के बल्लेबाजों के लिए हमेशा से पहेली रही है।

सुनील नरेन: 189 IPL मैचों में 192 विकेट चटकाने वाले और महज 6.80 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करने वाले सुनील नरेन (Sunil Narine) को अगर आईपीएल इतिहास का सबसे शानदार ऑलराउंडर कहा जाए तो शायद गलत नहीं है। 2012 से नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे नरेन सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी विरोधी टीम को खूब परेशान करते हैं। 2024 के सीजन में वे पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एक आईपीएल सीजन में 500 रन ठोके और 15 विकेट भी लिए। उसी सीजन में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला आईपीएल शतक भी ठोका। इस ऑलराउंड परफोर्मेंस के चलते उन्हें तीसरी बार आईपीएल के मोस्ट वेल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) का खिताब भी मिला।

रिंकू सिंह: अलीगढ़ के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) का नाम आईपीएल 2023 के बाद से हर फैन की जुबान पर है। वह टी20 इतिहास में पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने किसी चेज में आखिरी ओवर में लगातार पांच छक्के लगाए। यह कारनामा उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ यश दयाल की गेंदबाजी पर किया था। 59 IPL मैचों में 1,099 रन और 145 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ वे केकेआर के सबसे भरोसेमंद फिनिशर हैं। अगर मैच अंतिम ओवरों तक खिंचा और केकेआर को तेज रन चाहिए होंगे, तो रिंकू की मौजूदगी मुंबई के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी।

मुंबई इंंडियन्स के ट्रंप कार्ड

विल जैक्स: विल जैक्स (Will Jacks) इस सीजन मुंबई के सबसे खतरनाक क्लच प्लेयर्स में से एक हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जैक्स ने 226 रन और 9 विकेट लेते हुए टूर्नामेंट में चार बार मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता, जो एक टूर्नामेंट में किसी खिलाड़ी का सर्वाधिक है। मुंबई इंडियन्स ने उन्हें 2026 के लिए रिटेन किया है और वे टीम के बैटिंग ऑर्डर में बेहद अहम खिलाड़ी हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ-स्पिनर जैक्स केकेआर के स्पिन-हेवी हॉलिंग अटैक के सामने बल्ले से जवाब देने और जरूरत पड़ी तो बीच के ओवरों में विकेट निकालने दोनों में माहिर हैं।

जसप्रीत बुमराह: 145 IPL मैचों में 183 विकेट, 22.02 की औसत और 7.25 की इकॉनमी रेट के साथ जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) मुंबई इंडियन्स के ऑल-टाइम टॉप विकेट टेकर हैं। उनकी बेस्ट आईपीएल फिगर 5/10 है, जो उन्होंने केकेआर के ही खिलाफ 2022 में हासिल की थी, और उस प्रदर्शन ने मुंबई को 81 रनों से जीत दिलाई थी। आईपीएल 2025 में जब से बुमराह टीम में लौटे, उसके बाद से टीम ने 11 में से 8 मैच जीते थे। डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर बॉल केकेआर के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकती है।

शेरफेन रदरफोर्ड: वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड (Sherfane Rutherford) एमआई के मिडिल ऑर्डर में नई मजबूती लेकर आए हैं। 200 से अधिक अंटर्राष्ट्रीय टी20 मैचों और दुनियाभर की लीगों में 3,500 से ज्यादा रन बना चुके रदरफोर्ड अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके नाम टी20 इंटरनेशनल में छठी विकेट की 139 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने आंद्रे रसेल के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी। रदरफोर्ड आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी भी बन गए हैं जिन्हें दो बार एक ही फ्रेंचाइजी में ट्रेड किया गया है। केकेआर के स्पिनरों के खिलाफ उनका आक्रामक रवैया मैच को मुंबई की तरफ मोड़ सकता है।​​​​​​​​​​​​​​​​

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Published on:

28 Mar 2026 05:08 pm

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