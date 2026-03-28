MI vs KKR Key Players: मुंबई इंडियन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले में इन 6 खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

वरुण चक्रवर्ती: आईपीएल में 84 मैचों में 100 विकेट पूरे कर चुके वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakraborty) इस वक्त कोलकाता की गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी बेस्ट फिगर 5/20 है और वे करीब 7.58 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हैं। 2024 के खिताबी सीजन में उन्होंने 15 मैचों में 21 विकेट चटकाए थे, जो केकेआर की ओर से सबसे अधिक रहे। इस प्रदर्शन की बदौलत टीम को तीसरी ट्रॉफी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। दिसंबर 2025 में वे आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 पर पहुंचे। उनकी वेरिएशन्स मुंबई के बल्लेबाजों के लिए हमेशा से पहेली रही है।



सुनील नरेन: 189 IPL मैचों में 192 विकेट चटकाने वाले और महज 6.80 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करने वाले सुनील नरेन (Sunil Narine) को अगर आईपीएल इतिहास का सबसे शानदार ऑलराउंडर कहा जाए तो शायद गलत नहीं है। 2012 से नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे नरेन सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी विरोधी टीम को खूब परेशान करते हैं। 2024 के सीजन में वे पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एक आईपीएल सीजन में 500 रन ठोके और 15 विकेट भी लिए। उसी सीजन में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला आईपीएल शतक भी ठोका। इस ऑलराउंड परफोर्मेंस के चलते उन्हें तीसरी बार आईपीएल के मोस्ट वेल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) का खिताब भी मिला।



रिंकू सिंह: अलीगढ़ के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) का नाम आईपीएल 2023 के बाद से हर फैन की जुबान पर है। वह टी20 इतिहास में पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने किसी चेज में आखिरी ओवर में लगातार पांच छक्के लगाए। यह कारनामा उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ यश दयाल की गेंदबाजी पर किया था। 59 IPL मैचों में 1,099 रन और 145 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ वे केकेआर के सबसे भरोसेमंद फिनिशर हैं। अगर मैच अंतिम ओवरों तक खिंचा और केकेआर को तेज रन चाहिए होंगे, तो रिंकू की मौजूदगी मुंबई के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी।