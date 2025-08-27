ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को हुआ स्किन कैंसर, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। क्लार्क को साल 2006 में इस बीमारी के बारे में पता चला था। इसके बाद से वो लगातार इसको हराने में लगे हुए हैं। क्लार्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने बताया है कि उन्होंने चेहरे से कैंसर हटाने के लिए आपरेशन कराया है। साथ ही इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है।