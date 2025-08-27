Patrika LogoSwitch to English

ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को हुआ स्किन कैंसर, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट

क्लार्क के अलावा ऑस्ट्रेलिया में कई दिग्गजों को स्किन कैंसर से जूझना पड़ा है। पूर्व कप्तान इयान चैपल ने भी इस साल जुलाई में खुलसा किया था कि वह भी त्वचा के कैंसर से जूझ रहे हैं। वहीं दिग्गज कमेंटेटर रिची बेनो का स्किन कैंसर के कारण अप्रैल 2015 में निधन हो गया था।

भारत

Siddharth Rai

Aug 27, 2025

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क स्किन कैंसर से जूझ रहे हैं (Photo - Michael Clarke/Facebook)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। क्लार्क को साल 2006 में इस बीमारी के बारे में पता चला था। इसके बाद से वो लगातार इसको हराने में लगे हुए हैं। क्लार्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने बताया है कि उन्होंने चेहरे से कैंसर हटाने के लिए आपरेशन कराया है। साथ ही इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है।

फेसबुक पर क्लार्क ने लिखा, "स्किन कैंसर सच है! खासकर ऑस्ट्रेलिया में। आज मेरी नाक से एक और कैंसर निकल गया। अपनी स्किन की जांच जरूर करवाएं, ये एक फ्रेंडली रिमाइंडर है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसके लिए नियमित जांच करना जरूरी है। शुक्र है कि इस बीमारी के बारे में मुझे जल्दी पता चल गया।" क्लार्क ने कैंसर को अपने चेहरे से हटाने के लिए कई ऑपरेशन कराए हैं।

ऑस्ट्रेलिया में कई दिग्गजों को इस बीमारी से जूझना पड़ा है। पूर्व कप्तान इयान चैपल ने भी इस साल जुलाई में खुलसा किया था कि वह भी त्वचा के कैंसर से जूझ रहे हैं। वहीं दिग्गज कमेंटेटर रिची बेनो का स्किन कैंसर के कारण अप्रैल 2015 में निधन हो गया था।

बता दें माइकल क्लार्क ने साल 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। क्लार्क ने अपना वनडे डेब्यू जनवरी 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में किया था। वहीं उनका टेस्ट डेब्यू अक्टूबर 2004 में भारत के खिलाफ हुआ। क्लार्क की कप्तानी में ही ऑस्ट्रेलिया ने 2013-14 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप किया था। वहीं 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था।

ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को हुआ स्किन कैंसर, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट

