PKL 2025: घर में तेलुगू टाइटंस की लगातार दूसरी जीत, बंगाल वारियर्स को 10 अंक से हराया

Telugu Titans vs Bengal Warriors, Pro Kabaddi League: मेजबान तेलुगू टाइटंस ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 19वें मैच में बंगाल वारियर्स को 44-34 के अंतर से हरा दिया। घर में टाइटंस की यह लगातार दूसरी जीत है जबिक बंगाल को तीन मैचों मे दूसरी हार मिली है। विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में रविवार को खेले गए मुकाबले में टाइटंस की जीत में उसके स्टार रेडरों भरत (12) और कप्तान विजय मलिक (11) के अलावा डिफेंडर अंकित जागलान (हाई-5) की अहम भूमिका रही।
अंकित ने बंगाल के स्टार रेडर देवांक (13) को तीन बार लपका और उन्हें पूरे मैच में 19 मिनट से अधिक समय तक मैट से बाहर रखा। बंगाल के लिए डिफेंस में आशीष और नितेश ने हाई-5 लगाया। शुरुआती 10 मिनट का सार यह रहा कि दो मैचों में 38 अंक लेने के लिए देवांक को 10 मिनट इंतजार करना पड़ा।
टाइटंस के डिफेंस ने देवांक को दो बार आउट किया और फिर बंगाल को आलआउट करते हुए 11-4 की लीड ले ली। टाइटंस ने डिफेंस और भरत की शानदार रेडिंग की बदौलत अच्छी शुरुआत करते हुए 5-1 की लीड ले ली थी लेकिन बंगाल ने भरत को सुपर टैकल करते हुए वापसी की राह पकड़ी।
इसके बाद हालांकि चेतन साहू दो अंक की रेड के साथ बंगाल को आलआउट तक लेकर आए और फिर विजय ने बाकी बचे दोनों खिलाड़ियों को गच्चा देकर आलआउट ले लिया। ब्रेक के बाद देवांक ने दो अंक की रेड के साथ स्कोर 7-13 कर दिया लेकिन अंकित ने दूसरी बार देवांक को लपकते हुए बंगाल को बड़ी झटका दिया। 14 मिनट के खेल में देवांक 8 मिनट से बाहर थे।
बंगाल के डिफेंस ने इसके लगातार दो अंक लिए और देवांक को रिवाइव करा लिया। इसके बाद टाइटंस ने डिफेंस से एक और भरत की रेड पर दो अंक लेकर स्कोर 18-9 कर लिया। देवांक ने हालांकि अगली रेड पर भरत का शिकार कर लिया। विजय ने कप्तान की भूमिका अदा करते हुए चार अंक की रेड के साथ न सिर्फ टाइटंस को 22-12 से आगे किया बल्कि हाफटाइम से ठीक पहले बंगाल के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। इसके बाद भरत ने एक और शिकार कर हाफटाइम तक स्कोर 23-14 कर दिया। अब बंगाल को आलआउट बचाना था।
भरत ने अगली रेड पर मयूर और संदीप का शिकार कर बंगाल को आलआउट किया। टाइटंस अब 27-14 से आगे थे। आलइन के बाद विजय और भरत दो-2 अंक ले लिए। देवांक को भी पिछली दो रेड में दो अंक मिले लेकिन फासला 15 का बना हुआ था। इस बीच अंकित ने देवांक को तीसरी बार लपक लिया। फिर भरत ने डू ओर डाई रेड पर दो अंक ले सुपर-10 पूरा किया।
पुनीत द्वारा रिवाइव कराए जाने के बाद देवांक ने हाफटाइम से पहली की अंतिम रेड पर दो अंक लेकर स्कोर 21-35 कर दिया। ब्रेक के बाद बंगाल ने वापसी की राह पकड़ी और टाइटंस को पहली बार आलआउट करते हुए स्कोर 26-36 कर दिया। पांच मिनट बचे थे औऱ टाइटंस ने 10 अंक का फासला बनाए रखा था। इस बीच टाइटंस के डिफेंस ने देवांक को दो बार टैकल किया। यही कारण रहा कि बंगाल अंकों के फासले को पाट नहीं सकी और हार को मजबूर हुई|