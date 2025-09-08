PKL 2025: घर में तेलुगू टाइटंस की लगातार दूसरी जीत, बंगाल वारियर्स को 10 अंक से हराया

बंगाल के डिफेंस ने इसके लगातार दो अंक लिए और देवांक को रिवाइव करा लिया। इसके बाद टाइटंस ने डिफेंस से एक और भरत की रेड पर दो अंक लेकर स्कोर 18-9 कर लिया। देवांक ने हालांकि अगली रेड पर भरत का शिकार कर लिया। विजय ने कप्तान की भूमिका अदा करते हुए चार अंक की रेड के साथ न सिर्फ टाइटंस को 22-12 से आगे किया बल्कि हाफटाइम से ठीक पहले बंगाल के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। इसके बाद भरत ने एक और शिकार कर हाफटाइम तक स्कोर 23-14 कर दिया। अब बंगाल को आलआउट बचाना था।