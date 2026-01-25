25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जो रूट ने रचा एक और कीर्तिमान, इस मामले में केविन पीटरसन को पछाड़कर बने नंबर-1

जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन कर केविन पीटरसन का रिकॉर्ड तोड़ा और इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बने।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 25, 2026

sl vs eng joe root creates history breaks kevin pietersen record

इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट (PC: IANS)

Joe Root breaks Kevin Pietersen's Record: इंग्लैंड की टीम अभी श्रीलंका के दौरे पर है। यहां खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दूसरे मैच में जीत के हीरो अनुभवी खिलाड़ी जो रूट रहे। पहले गेंद से 2 विकेट चटकाने के बाद बल्लेबाजी में भी कमाल करते हुए 75 रन की अर्द्धशतकीय पारी खेली। रूट के इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इसी के साथ ही रूट ने सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के मामले में पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन को पीछे छोड़ दिया है।

27वीं बार बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले गए दूसरे वनडे में जो रूट शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और रिकॉर्ड को अपने नाम किया। इस मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने जाने के साथ ही रूट इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। उनके नाम अब यह अवॉर्ड 27 बार हो चुका है। उन्होंने इस मामले में पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 26 बार यह अवॉर्ड जीतकर लंबे समय से शीर्ष पर बने हुए थे।

इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा POTM

  • 27- जो रूट
  • 26- केविन पीटरसन
  • 24- जोस बटलर
  • 22- जॉनी बेयरस्टो
  • 21- इयोन मॉर्गन
  • 21- बेन स्टोक्स

गेंद और बल्ले दोनों से दिखाया कमाल

मैच की बात करें तो श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की गेंदबाजी कसी हुई रही और रूट ने भी गेंद से योगदान देते हुए दो विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत साधारण रही, लेकिन नंबर तीन पर उतरे जो रूट ने पारी को संभाल लिया। उन्होंने 90 गेंदों में 75 रन की अहम पारी खेली, जिसमें पांच चौके शामिल थे। बेन डकेट के साथ उनकी साझेदारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जबकि बाद में हैरी ब्रूक के साथ मिलकर उन्होंने जीत की नींव रखी।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी होगा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? स्कॉटलैंड के साथ इस देश को मिल सकता है मौका
क्रिकेट
Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

25 Jan 2026 12:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जो रूट ने रचा एक और कीर्तिमान, इस मामले में केविन पीटरसन को पछाड़कर बने नंबर-1

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

उलटफेर करने में माहिर है स्कॉटलैंड, वर्ल्ड चैम्पियन समेत इन टीमों को टी20 वर्ल्ड कप में दी है मात

T20 world cup 2026
क्रिकेट

बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी होगा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? स्कॉटलैंड के साथ इस देश को मिल सकता है मौका

Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy
क्रिकेट

U19 World Cup: भारतीय क्रिकेट को मिला नया सीम ऑलराउंडर, पिता के सपने को साकार करता आरएस अंब्रिश

icc u19 world cup ind vs nz india found seam allrounder in rs ambrish achieving his fathers dreams
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के ICC के फैसले पर आया बांग्लादेश का रिएक्शन, कहा – इससे ज्यादा हम…

T20 world cup 2026
क्रिकेट

ICC की पाकिस्तान को खुली चेतावनी: नहीं खेलने मिलेगी द्विपक्षीय सीरीज़, एशिया कप से बाहर, लगेगी PSL में विदेशी खिलाड़ियों की NOC पर भी रोक!

Pakistan defend Lowest target in Dubai in T20Is
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.