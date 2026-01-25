जो रूट ने रचा एक और कीर्तिमान, इस मामले में केविन पीटरसन को पछाड़कर बने नंबर-1

इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट (PC: IANS)
Joe Root breaks Kevin Pietersen's Record: इंग्लैंड की टीम अभी श्रीलंका के दौरे पर है। यहां खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दूसरे मैच में जीत के हीरो अनुभवी खिलाड़ी जो रूट रहे। पहले गेंद से 2 विकेट चटकाने के बाद बल्लेबाजी में भी कमाल करते हुए 75 रन की अर्द्धशतकीय पारी खेली। रूट के इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इसी के साथ ही रूट ने सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के मामले में पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन को पीछे छोड़ दिया है।
श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले गए दूसरे वनडे में जो रूट शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और रिकॉर्ड को अपने नाम किया। इस मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने जाने के साथ ही रूट इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। उनके नाम अब यह अवॉर्ड 27 बार हो चुका है। उन्होंने इस मामले में पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 26 बार यह अवॉर्ड जीतकर लंबे समय से शीर्ष पर बने हुए थे।
मैच की बात करें तो श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की गेंदबाजी कसी हुई रही और रूट ने भी गेंद से योगदान देते हुए दो विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत साधारण रही, लेकिन नंबर तीन पर उतरे जो रूट ने पारी को संभाल लिया। उन्होंने 90 गेंदों में 75 रन की अहम पारी खेली, जिसमें पांच चौके शामिल थे। बेन डकेट के साथ उनकी साझेदारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जबकि बाद में हैरी ब्रूक के साथ मिलकर उन्होंने जीत की नींव रखी।
