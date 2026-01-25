जो रूट ने रचा एक और कीर्तिमान, इस मामले में केविन पीटरसन को पछाड़कर बने नंबर-1

Joe Root breaks Kevin Pietersen's Record: इंग्लैंड की टीम अभी श्रीलंका के दौरे पर है। यहां खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दूसरे मैच में जीत के हीरो अनुभवी खिलाड़ी जो रूट रहे। पहले गेंद से 2 विकेट चटकाने के बाद बल्लेबाजी में भी कमाल करते हुए 75 रन की अर्द्धशतकीय पारी खेली। रूट के इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इसी के साथ ही रूट ने सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के मामले में पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन को पीछे छोड़ दिया है।