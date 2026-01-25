बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी होगा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? स्कॉटलैंड के साथ इस देश को मिल सकता है मौका

विश्व कप से किसी टीम के हटने की स्थिति में आईसीसी आमतौर पर टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग को आधार बनाकर नई टीम का चयन करता है। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला भी इसी प्रक्रिया के तहत लिया गया था। स्कॉटलैंड फिलहाल आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 14वें स्थान पर है, जबकि युगांडा 21वें स्थान पर मौजूद है और पापुआ न्यू गिनी से ऊपर है। यही वजह है कि अगर पाकिस्तान टी20 विश्व कप से हटता है, तो युगांडा को टूर्नामेंट में जगह मिलने की संभावना बन सकती है।