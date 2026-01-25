U19 World Cup: भारतीय क्रिकेट को मिला नया सीम ऑलराउंडर, पिता के सपने को साकार करता आरएस अंब्रिश

भारतीय टीम की बल्लेबाजी हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन सीम ऑलराउंडर के विकल्प सीमित रहे हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप में आरएस अंब्रिश ने इस खाली जगह को भरने का भरोसा जगाया है। वह नई गेंद से तेज गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में विकेट निकाल सकते हैं। इंग्लैंड दौरे पर संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अंब्रिश को फर्स्ट चेंज गेंदबाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मैच में भी उन्होंने अपनी इसी क्षमता का प्रदर्शन किया।