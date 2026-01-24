2027 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है इंग्लैंड! ऑटोमैटिक क्वालीफिकेशन की राह कठिन

इंग्लैंड का आने वाला वनडे शेड्यूल बेहद कठिन है। टीम अभी श्रीलंका में वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला वह पहले ही हार चुकी है। इसके बाद भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज और श्रीलंका से फिर से अपने घर में भिड़ेगी। उसके बाद 2026 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया और 2026-27 में साउथ अफ्रीका का दौरा भी तय है। ये सभी मुकाबले उन टीमों के खिलाफ हैं जो रैंकिंग में इंग्लैंड से ऊपर हैं। इसके विपरीत बांग्लादेश और वेस्टइंडीज जैसी टीमें रैंकिंग पॉइंट्स बटोर कर इंग्लैंड को पीछे छोड़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो इंग्लैंड ऑटोमैटिक क्वालीफिकेशन की रेस से सीधे बाहर हो जाएगा।