Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs ENG 1st Innings Highlights: मिचेल स्टार्क की कहर बरपती गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड ने टेके घुटने, 172 पर हुई ढेर

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 33 ओवर के अंदर 172 रन पर सिमट गई। मिचेल स्टार्क ने कहर बरपाते हुए सात विकेट झटके, जबकि डेब्यूटेंट डॉगेट को दो विकेट मिले।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 21, 2025

मिचेल स्टार्क ने पर्थ टेस्ट में सात विकेट झटके (Photo - EspncricInfo)

Australia vs England, 1st Innings Highlights: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के पहले ही दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह दबदबा बना लिया है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय पूरी तरह उलटा पड़ गया। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लिश बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और महज 172 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई।

'बैजबॉल' के बार फिर इंग्लैंड पर भारी पड़ा

इंग्लैंड के कप्तान कप्तान बैन स्टोक्स का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ। इंग्लैंड को पहले ही ओवर में झटका लगा जब स्टार्क ने पहले ही ओवर में जैक क्राउली को आउट किया। क्राउली खाता नहीं खोल सके। जल्द झटका लगने के बावजूद इंग्लैंड ने 'बैजबॉल' रणनीति अपनाते हुए आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। लेकिन पर्थ की उछाल भरी पिच पर यह रणनीति आत्मघाती साबित हुई।

मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी

33 रन के कुल स्कोर पर स्टार्क ने बेन डकेट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दूसरा झटका दिया। डकेट 21 रन ही बना सके। वहीं इसके तुरंत बाद जो रूट खाता खोले बिना स्टार्क की गेंद पर स्लिप में लाबुशेन को कैच थमा बैठे। इसके बाद उपकप्तान हैरी ब्रूक और ओली पोप ने चौथे विकेट के लिए 55 रनों की लड़ाकू साझेदारी की। पोप ने आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन जब वे अर्धशतक से मात्र 4 रन दूर थे, तब कैमरून ग्रीन की गेंद उनके पैड पर लगी और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। पोप 58 गेंद पर 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

डेब्यूटेंट डॉगेट ने भी शानदार गेंदबाजी की

इसके बाद कप्तान बेन स्टोक्सी को भी स्टार्क ने पवेलियन भेजा। स्टार्क ने स्टोक्स को क्लीन बोल्ड किया। वह छह रन बना सके। डेब्यूटेंट डॉगेट ने हैरी ब्रूक को विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराया। ब्रूक 52 रन बना सके। इसके तुरंत बाद ने स्टार्क ने गस एटकिंसन को आउट किया। वह एक रन बना सके। स्टार्क की यह इस पारी में पांचवीं सफलता रही।

डॉगेट ने फिर ब्राइडन कार्स को लाबुशेन के हाथों कैच कराया। वह छह रन बना सके। इसके बाद आखिरी के दो बल्लेबाजों को स्टार्क ने चलता किया। जेमी स्मिथ 22 गेंद में 33 रन और मार्क वुड खाता खोले बिना आउट हुए। इस तरह स्टार्क की दमदार गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड की टीम बेबस नजर आई। स्टार्क ने मात्र 58 रन देकर सात विकेट लिए। यह उनके करियर का सबसे अच्छा फिगर है। वहीं डॉगेट ने दो विकेट झटके। इन दोनों के अलावा एक विकेट कैमरून ग्रीन को मिला।

ये भी पढ़ें

‘सैंडपेपर’ को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद, स्टीव स्मिथ ने मोंटी पनेसर का भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ाया मजाक
क्रिकेट
Steve Smith

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Nov 2025 11:49 am

Published on:

21 Nov 2025 11:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG 1st Innings Highlights: मिचेल स्टार्क की कहर बरपती गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड ने टेके घुटने, 172 पर हुई ढेर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA 2nd Test Pitch Report: आधे घंटे पहले मैच शुरू होने से तेज गेंदबाजों को होगा फायदा, देर तक मिलेगी स्विंग, पढ़ें गुवाहाटी की पिच का हाल

क्रिकेट

मिचेल स्टार्क ने एशेज में रचा इतिहास, पहले दिन अकेले ही 7 विकेट चटकाकर लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

Aus vs Eng 1st Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

अश्विन के बाद भारत को मिला एक और खतरनाक ऑफ स्पिनर, यूट्यूब से सीखी गेंदबाजी, 5 मैचों में झटके 24 विकेट

क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Weather Report: दूसरे टेस्ट में बारिश बनेगी विलेन, जानें गुवाहाटी के मौसम का हाल

IND vs SA 2nd Test Weather Report
क्रिकेट

AUS vs ENG 1st Test Lunch: पहले दिन लंच तक इंग्लैंड 105/4, स्टार्क ने झटके तीन विकेट; रूट-क्राउली बिना खाता खोल आउट

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.