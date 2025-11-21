AUS vs ENG 1st Innings Highlights: मिचेल स्टार्क की कहर बरपती गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड ने टेके घुटने, 172 पर हुई ढेर

33 रन के कुल स्कोर पर स्टार्क ने बेन डकेट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दूसरा झटका दिया। डकेट 21 रन ही बना सके। वहीं इसके तुरंत बाद जो रूट खाता खोले बिना स्टार्क की गेंद पर स्लिप में लाबुशेन को कैच थमा बैठे। इसके बाद उपकप्तान हैरी ब्रूक और ओली पोप ने चौथे विकेट के लिए 55 रनों की लड़ाकू साझेदारी की। पोप ने आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन जब वे अर्धशतक से मात्र 4 रन दूर थे, तब कैमरून ग्रीन की गेंद उनके पैड पर लगी और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। पोप 58 गेंद पर 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे।