‘सैंडपेपर’ को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद, स्टीव स्मिथ ने मोंटी पनेसर का भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ाया मजाक

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Photo Credit- IANS)
Australia vs England, Ashes test: एशेज सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। पहला टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर पर ऐसा तीखा तंज कसा है। दरअसल, पनेसर ने 2018 के सैंडपेपर गेट (बॉल टैंपरिंग कांड) को लेकर स्मिथ को निशाना बनाते हुए कहा था कि इंग्लैंड को इस मुद्दे का इस्तेमाल स्मिथ के दिमाग में घुसने के लिए करना चाहिए, ताकि वह अपराधबोध महसूस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ से इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई।
स्मिथ ने पहले तो कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उन्होंने पनेसर के 2019 के एक टीवी क्विज शो 'मास्टरमाइंड' के सेलिब्रिटी एपिसोड का हवाला देकर जोरदार पलटवार किया। स्मिथ ने हंसते हुए कहा, "मैं थोड़ा ऑफ-टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन क्या आपने मास्टरमाइंड में मोंटी पनेसर को देखा है? जो लोग देख चुके हैं, वे समझ जाएंगे। अगर नहीं देखा, तो जरूर देख लें, क्योंकि वो काफी कॉमिकल है।"
स्मिथ ने तंज कसते हुए पनेसर के गलत जवाबों का ज़िक्र किया, "एथेंस को जर्मनी में बताना… 'ओलिवर ट्विस्ट' को मौसम बता देना… अमेरिका को एक 'सिटी' बताना…” स्मिथ ने जोड़ा, "ऐसे व्यक्ति के कमेंट्स से मुझे कोई परवाह नहीं।" पनेसर ने भी बाद में स्मिथ के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, "हम दोनों ने गलतियाँ की हैं, मैंने क्विज़ शो में, उन्होंने क्रिकेट मैदान पर… मेरी जानकारी कमज़ोर है, लेकिन मैंने गेंद से छेड़छाड़ नहीं की और मैं इसे किसी भी दिन स्वीकार कर सकता हूँ।"
उन्होंने यह भी दावा किया कि स्मिथ का इस तरह जवाब देना इंग्लैंड को मानसिक बढ़त देगा। पनेसर ने कहा, "ये जानकर बड़ा मज़ा आता है कि टेस्ट मैच की पूर्वसंध्या पर वह मेरे मास्टरमाइंड क्लिप्स देख रहे थे। इससे लगता है कि इंग्लैंड पहले ही उनके दिमाग में है।”
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी पनेसर को आड़े हाथ लिया। द एज ने लिखा "पनेसर अपने खेल समझ के लिए कभी मशहूर नहीं थे। शेन वॉर्न ने उनके बारे में कहा था, 'मोंटी पनेसर ने 33 टेस्ट नहीं खेले, बल्कि एक ही टेस्ट 33 बार खेला है।'मास्टरमाइंड पर उनके जवाब भी कुछ इसी तरह के थे।"
वहीं द टाइम्स लंदन ने इसका बिल्कुल उलटा दृष्टिकोण दिया। उन्होंने लिखा, "स्मिथ ने जो किया, वह बेहद अनुचित था। उन्होंने एक ऐसी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया, जो वर्षों से ठंडी पड़ी थी। अब यह लगभग तय है कि पर्थ में मौजूद 5,000-10,000 इंग्लैंड फैंस इस मौके को नहीं छोड़ेंगे।”
