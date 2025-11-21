Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘सैंडपेपर’ को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद, स्टीव स्मिथ ने मोंटी पनेसर का भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ाया मजाक

स्मिथ ने पहले तो कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उन्होंने पनेसर के 2019 के एक टीवी क्विज शो 'मास्टरमाइंड' के सेलिब्रिटी एपिसोड का हवाला देकर जोरदार पलटवार किया। स्मिथ ने हंसते हुए कहा, "मैं थोड़ा ऑफ-टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन क्या आपने मास्टरमाइंड में मोंटी पनेसर को देखा है? जो लोग देख चुके हैं, वे समझ जाएंगे। अगर नहीं देखा, तो जरूर देख लें, क्योंकि वो काफी कॉमिकल है।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 21, 2025

Steve Smith

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Photo Credit- IANS)

Australia vs England, Ashes test: एशेज सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। पहला टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर पर ऐसा तीखा तंज कसा है। दरअसल, पनेसर ने 2018 के सैंडपेपर गेट (बॉल टैंपरिंग कांड) को लेकर स्मिथ को निशाना बनाते हुए कहा था कि इंग्लैंड को इस मुद्दे का इस्तेमाल स्मिथ के दिमाग में घुसने के लिए करना चाहिए, ताकि वह अपराधबोध महसूस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ से इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई।

स्टीव स्मिथ ने मोंटी पनेसरका उड़ाया मज़ाक

स्मिथ ने पहले तो कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उन्होंने पनेसर के 2019 के एक टीवी क्विज शो 'मास्टरमाइंड' के सेलिब्रिटी एपिसोड का हवाला देकर जोरदार पलटवार किया। स्मिथ ने हंसते हुए कहा, "मैं थोड़ा ऑफ-टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन क्या आपने मास्टरमाइंड में मोंटी पनेसर को देखा है? जो लोग देख चुके हैं, वे समझ जाएंगे। अगर नहीं देखा, तो जरूर देख लें, क्योंकि वो काफी कॉमिकल है।"

पनेसर ने स्मिथ के कमेन्ट पर प्रतिकृया दी

स्मिथ ने तंज कसते हुए पनेसर के गलत जवाबों का ज़िक्र किया, "एथेंस को जर्मनी में बताना… 'ओलिवर ट्विस्ट' को मौसम बता देना… अमेरिका को एक 'सिटी' बताना…” स्मिथ ने जोड़ा, "ऐसे व्यक्ति के कमेंट्स से मुझे कोई परवाह नहीं।" पनेसर ने भी बाद में स्मिथ के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, "हम दोनों ने गलतियाँ की हैं, मैंने क्विज़ शो में, उन्होंने क्रिकेट मैदान पर… मेरी जानकारी कमज़ोर है, लेकिन मैंने गेंद से छेड़छाड़ नहीं की और मैं इसे किसी भी दिन स्वीकार कर सकता हूँ।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि स्मिथ का इस तरह जवाब देना इंग्लैंड को मानसिक बढ़त देगा। पनेसर ने कहा, "ये जानकर बड़ा मज़ा आता है कि टेस्ट मैच की पूर्वसंध्या पर वह मेरे मास्टरमाइंड क्लिप्स देख रहे थे। इससे लगता है कि इंग्लैंड पहले ही उनके दिमाग में है।”

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी पनेसर को आड़े हाथ लिया। द एज ने लिखा "पनेसर अपने खेल समझ के लिए कभी मशहूर नहीं थे। शेन वॉर्न ने उनके बारे में कहा था, 'मोंटी पनेसर ने 33 टेस्ट नहीं खेले, बल्कि एक ही टेस्ट 33 बार खेला है।'मास्टरमाइंड पर उनके जवाब भी कुछ इसी तरह के थे।"

वहीं द टाइम्स लंदन ने इसका बिल्कुल उलटा दृष्टिकोण दिया। उन्होंने लिखा, "स्मिथ ने जो किया, वह बेहद अनुचित था। उन्होंने एक ऐसी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया, जो वर्षों से ठंडी पड़ी थी। अब यह लगभग तय है कि पर्थ में मौजूद 5,000-10,000 इंग्लैंड फैंस इस मौके को नहीं छोड़ेंगे।”

ये भी पढ़ें

“आप WTC फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या यह टीम उसके लायक है?” पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को दिखाया आईना
क्रिकेट
IND vs ENG 5th Test

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Nov 2025 08:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘सैंडपेपर’ को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद, स्टीव स्मिथ ने मोंटी पनेसर का भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ाया मजाक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG 1st Test Lunch: पहले दिन लंच तक इंग्लैंड 105/4, स्टार्क ने झटके तीन विकेट; रूट-क्राउली बिना खाता खोल आउट

क्रिकेट

Ind vs SA 2nd Test Playing 11: गुवाहाटी टेस्ट में 2 बड़े बदलावों के साथ उतरेगा भारत! जानें कौन होगा IN और कौन OUT

Ind vs SA 2nd Test Playing 11
क्रिकेट

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर रचा इतिहास, सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सबको चौंकाया

Sri Lanka vs Zimbabwe Highlights
क्रिकेट

क्रिकेट पर प्रदूषण की मार, BCCI का बड़ा एक्शन, भारी स्मोग और पॉल्यूशन के चलते दिल्ली से यहां शिफ्ट हुए मैच

क्रिकेट

रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को इस लीग के लिए DC ने बनाया अपना मेंटर

Shoaib Akhtar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.