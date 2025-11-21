‘सैंडपेपर’ को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद, स्टीव स्मिथ ने मोंटी पनेसर का भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ाया मजाक

Australia vs England, Ashes test: एशेज सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। पहला टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर पर ऐसा तीखा तंज कसा है। दरअसल, पनेसर ने 2018 के सैंडपेपर गेट (बॉल टैंपरिंग कांड) को लेकर स्मिथ को निशाना बनाते हुए कहा था कि इंग्लैंड को इस मुद्दे का इस्तेमाल स्मिथ के दिमाग में घुसने के लिए करना चाहिए, ताकि वह अपराधबोध महसूस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ से इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई।