“आप WTC फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या यह टीम उसके लायक है?” पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को दिखाया आईना

टीम इंडिया के क्रिकेटर जीत का जश्न मनाते हुए। (फोटो: IANS)
India vs South Africa Test: भारत पहली 2025 में बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में जगह नहीं बना पाया। पिछले चक्र में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्यूजीलैंड से मिली 3-0 की घरेलू हार थी, जिसने उनकी फाइनल की राह को लगभग समाप्त कर दिया था। मौजूदा चक्र में अब तक भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ उसकी धरती पर 2-2 की ड्रॉ सीरीज़ खेली और वेस्ट इंडीज को घर में हराया।
लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, भारत को एक बार फिर कोलकाता टेस्ट में शिकस्त झेलनी पड़ी। जिसके बाद अब यहां से यह सीरीज भी सिर्फ ड्रा ही हो सकती है। इस हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने सवाल उठाया कि क्या यह भारतीय टीम वास्तव में WTC फाइनल में पहुंचने के लयाक है।
उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "विदेशी टीमें भारत की तुलना में कम क्रिकेट खेलती हैं और उनके पास तैयारी के लिए अधिक समय होता है। भारत में बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है। आप 'वन साइज फिट्स ऑल' (एक ही फॉर्म्युला हर फॉर्मेट या हर जगह लागू ) सोचकर परिणाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दो साल के लक्ष्य को लेकर यथार्थवादी होना पड़ेगा।"
उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल को स्पष्ट होना होगा कि वे आने वाले दिनों में टीम को कहां पर देखना चाहते हैं। उथप्पा ने आगे कहा, "हां, आप WTC फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या यह टीम वहां पहुंचने के लिए तैयार है? बुमराह और सिराज के अलावा वास्तव में कौन प्रभावी है? हमारे पास एक भरोसेमंद तीसरा तेज़ गेंदबाज़ ही नहीं है। कई विकल्प आज़माए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि तीसरा पेसर तय नहीं है।”
उथप्पा ने भारत में टेस्ट मैचों के लिए निर्धारित टेस्ट सेंटर्स की कमी को भी बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा, 'भारत के पास देश में टेस्ट सेंटर है ही नहीं। आप यूं ही कहीं भी टेस्ट खेल लेते हैं और अपने पक्ष में नतीजे भी चाहते हैं। अगर आपके पास टेस्ट सेंटर होते तब आप दौरा करने वाली टीमों पर घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठा सकते हैं। भारत वह नहीं कर रहा।'
भारत अब शनिवार से गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेगा। दिलचस्प बात यह है कि गुवाहाटी पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा, इसलिए भारत एक बार फिर नए स्थल पर उतरने वाला है।
