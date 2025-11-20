“आप WTC फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या यह टीम उसके लायक है?” पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को दिखाया आईना

उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल को स्पष्ट होना होगा कि वे आने वाले दिनों में टीम को कहां पर देखना चाहते हैं। उथप्पा ने आगे कहा, "हां, आप WTC फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या यह टीम वहां पहुंचने के लिए तैयार है? बुमराह और सिराज के अलावा वास्तव में कौन प्रभावी है? हमारे पास एक भरोसेमंद तीसरा तेज़ गेंदबाज़ ही नहीं है। कई विकल्प आज़माए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि तीसरा पेसर तय नहीं है।”