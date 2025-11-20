IND vs SA: शुभमन गिल बाहर, यह खिलाड़ी करेगा टीम इंडिया को लीड, लेकिन अच्छा नहीं है कप्तानी का रिकॉर्ड

गुवाहाटी टेस्ट में शुभमन गिल की जगह पंत को कप्तान बनाया गयाl (Photo Credit - BCCI)
Rishabh Pant captaincy record, India vs South Africa Test: भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। गिल की अनुपस्थिति में खब्बू विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की कप्तानी संभालेंगे, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज़ साई सुदर्शन के प्लेइंग 11 में गिल की जगह शामिल होने की संभावना है।
पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाज़ी करते हुए गिल की गर्दन में चोट लग गई थी। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में फील्डिंग करने नहीं उतरे और भारत की दूसरी पारी में 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते समय भी बल्लेबाज़ी करने नहीं आए। गिल को दूसरे दिन के खेल के बाद कोलकाता के एक अस्पताल में ले जाया गया था और अगले दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। बुधवार को जारी हुई बीसीसीआई की प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि 26 साल के गिल टीम के साथ गुवाहाटी यात्रा करेंगे और उन्हें बीसीसीआई की मेडिकल टीम द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।
प्रेस रिलीज़ में कहा गया, "कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन की चोट लगी और दिन का खेल खत्म होने के बाद जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शुभमन की चोट में सुधार है और 19 नवंबर 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी के लिए यात्रा करेंगे।"
गिल की जगह पंत को कप्तान बनाया गया है। पंत ने अबतक कोई भी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में कप्तानी नहीं की है। लेकिन उनका कप्तानी का रिकॉर्ड बेहद खराब है। आईपीएल हो, इंडिया ए हो या अंतरराष्ट्रीय टी20, पंत बतौर कप्तान अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग