IND vs SA: शुभमन गिल बाहर, यह खिलाड़ी करेगा टीम इंडिया को लीड, लेकिन अच्छा नहीं है कप्तानी का रिकॉर्ड

गुवाहाटी टेस्ट में शुभमन गिल की जगह ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है। पंत ने अबतक कोई भी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में कप्तानी नहीं की है। लेकिन उनका कप्तानी का रिकॉर्ड बेहद खराब है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 20, 2025

Rishabh Pant and KL Rahul

गुवाहाटी टेस्ट में शुभमन गिल की जगह पंत को कप्तान बनाया गयाl (Photo Credit - BCCI)

Rishabh Pant captaincy record, India vs South Africa Test: भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। गिल की अनुपस्थिति में खब्बू विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की कप्तानी संभालेंगे, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज़ साई सुदर्शन के प्लेइंग 11 में गिल की जगह शामिल होने की संभावना है।

टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे शुभमन गिल

पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाज़ी करते हुए गिल की गर्दन में चोट लग गई थी। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में फील्डिंग करने नहीं उतरे और भारत की दूसरी पारी में 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते समय भी बल्लेबाज़ी करने नहीं आए। गिल को दूसरे दिन के खेल के बाद कोलकाता के एक अस्पताल में ले जाया गया था और अगले दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। बुधवार को जारी हुई बीसीसीआई की प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि 26 साल के गिल टीम के साथ गुवाहाटी यात्रा करेंगे और उन्हें बीसीसीआई की मेडिकल टीम द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।

BCCI ने प्रेस रिलीज में यह कहा

प्रेस रिलीज़ में कहा गया, "कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन की चोट लगी और दिन का खेल खत्म होने के बाद जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शुभमन की चोट में सुधार है और 19 नवंबर 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी के लिए यात्रा करेंगे।"

गिल की जगह पंत को कप्तान बनाया गया है। पंत ने अबतक कोई भी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में कप्तानी नहीं की है। लेकिन उनका कप्तानी का रिकॉर्ड बेहद खराब है। आईपीएल हो, इंडिया ए हो या अंतरराष्ट्रीय टी20, पंत बतौर कप्तान अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं।

पंत की कप्तानी में हार हुए मैच -

  • इंडिया ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच खेले गए अनौपचारिक टेस्ट में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका ए ने 417 रनों का विशाल लक्ष्य आसानी से चेज़ कर लिया था। इस मैच में ऋषभ पंत इंडिया ए की कप्तानी कर रहे थे।
  • कोलकाता टेस्ट की दूसरी पारी में पंत ने ही कप्तानी की थी और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। पहले टीम दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के 91 रन पर सात विकेट गिराने के बावजूद अंतिम तीन विकेट जल्द नहीं चटका पाई और दक्षिण अफ्रीका ने 153 रन का स्कोर हासिल कर लिया। जिसके चलते भारत को 124 रनों का लक्ष्य मिला जो कोलकाता के टर्निंग विकेट पर हासिल करना लगभग नमुमकिन जैसा था। भारत इसे नहीं हासिल कर पाया और मात्र 93 रन पर ऑलआउट हो गया।
  • इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में वे दिल्ली कपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) की कप्तानी कर चुके हैं और उनकी कप्तानी बेहद औसत रही है। उनकी कप्तानी में मात्र एक बाद 2021 में दिल्ली की टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी। उसके बाद 2022 में 5वें स्थान पर रही। 2024 में 6वें स्थान पर रही और 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स 8वें स्थान पर रही। कुल मिलाकर, पंत ने 43 मैचों में कप्तानी की इसमें 23 में जीत हासिल की, 19 में टीम को हार का सामना करना पड़ा और एक मैच टाई रहा है।
  • ऋषभ पंत ने भारतीय टीम की कप्तानी मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय टी20 में की है। उन्होंने 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली टी20 में कप्तानी संभाली थी, अब तक, उन्होंने टी20 में कुल 5 मैचों की कप्तानी की है। जिसमें से भारत ने मात्र दो जीते हैं।

India vs South Africa 2nd Test

