IND vs SA: शुभमन गिल बाहर, यह खिलाड़ी करेगा टीम इंडिया को लीड, लेकिन अच्छा नहीं है कप्तानी का रिकॉर्ड

पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाज़ी करते हुए गिल की गर्दन में चोट लग गई थी। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में फील्डिंग करने नहीं उतरे और भारत की दूसरी पारी में 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते समय भी बल्लेबाज़ी करने नहीं आए। गिल को दूसरे दिन के खेल के बाद कोलकाता के एक अस्पताल में ले जाया गया था और अगले दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। बुधवार को जारी हुई बीसीसीआई की प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि 26 साल के गिल टीम के साथ गुवाहाटी यात्रा करेंगे और उन्हें बीसीसीआई की मेडिकल टीम द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।