Mithali Raj ने रचा बड़ा इतिहास, ODI में 10 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं

नई दिल्ली। भारतीय महिला किक्रेट टीम की स्टार महिला क्रिकेटर मिताली राज ने शुक्रवार अपने नाम से नया इतिहास रच दिया। वह इंटरनेशलन क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। यह कारनामा मिताली राज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में कर दिखाया है।

India's ODI cricket captain Mithali Raj becomes first Indian batswoman to score 10,000 international runs: BCCI



