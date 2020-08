Mithali Raj बोले, अब नहीं आएगा कोई दूसरा Mahendra Singh Dhoni, किया वीडियो ट्वीट

बेंगलूरु : भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women Cricket Team) की एकदिवसीय कप्तान मिताली राज (ODI Captain Mithali Raj) का मानना हे कि भारतीय क्रिकेट को नई उंचाई तक पहुंचाने वाले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम (Indian Men Cricket Tea,) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी अब नहीं आएगा। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को शायराना अंदाज में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने संन्यास की घोषणा की थी।

धोनी अपने आप में संस्थान हैं

मिताली राज ने कहा कि धोनी अपने आप में प्रेरणा हैं। वह एक संस्थान हैं। वह छोटे शहरों के उन तमाम लड़कों का सपना हैं, जो देश के लिए खेलना चाहते हैं और वह सबकुछ हासिल करना चाहते हैं, जो धोनी ने किया। मिताली ने कहा कि धोनी को सम्मान, प्रसिद्धि और लोगों का प्यार सबकुछ हासिल किया है।

हमेशा दिग्गज रहेंगे धोनी

कठिन परिस्थितियों में भी महेंद्र सिंह धोनी का शांत बने रहने की बात हो या फिर बल्लेबाजी हो या विकेट कीपिंग, की उनकी शानदार शैली वह खास तौर पर इन सबकी प्रशंसा करती हैं। मिताली ने कहा कि धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट उनकी मौलिकता, प्रतिभा और आत्मविश्वास का सबूत है। उन जैसा अब और कोई कभी नहीं होगा। एमएस धोनी हमेशा दिग्गज बने रहेंगे।

“He literally walks the talk. He is a dream for every small town boy who aspires to play for the country and achieve it all.”#TeamIndia WODI side skipper @M_Raj03 on why she admires @msdhoni. #ThankYouDhoni pic.twitter.com/V3q67wFpx4