Mithun Manhas New BCCI President: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए अध्‍यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। सौरव गांगुली जैसे दिग्‍गजों को पछाड़ते हुए मिथुन मन्‍हास को बीसीसीआई की कमान सौंप दी गई है। वहीं, राजीव शुक्ला को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। इनके अलावा देवजीत सैकिया को बोर्ड के नए सचिव की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। इस तरह से पिछले काफी दिनों से चल रही सभी चर्चाओं पर अब विराम लग गया है।