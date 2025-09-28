Patrika LogoSwitch to English

BCCI के नए अध्यक्ष का ऐलान, सौरव गांगुली जैसे दिग्‍गजों को पछाड़ने वाले मिथुन मन्हास को कमान, राजीव शुक्ला बने उपाध्यक्ष

Mithun Manhas New BCCI President: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए अध्‍यक्ष के रूप में मिथुन मन्‍हास के नाम का ऐलान किया गया है। पहीं, राजीव शुक्‍ला को उपाध्‍यक्ष की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है।

less than 1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Sep 28, 2025

BCCI President Election

BCCI Logo (Photo- IANS)

Mithun Manhas New BCCI President: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए अध्‍यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। सौरव गांगुली जैसे दिग्‍गजों को पछाड़ते हुए मिथुन मन्‍हास को बीसीसीआई की कमान सौंप दी गई है। वहीं, राजीव शुक्ला को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। इनके अलावा देवजीत सैकिया को बोर्ड के नए सचिव की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। इस तरह से पिछले काफी दिनों से चल रही सभी चर्चाओं पर अब विराम लग गया है।

राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी बधाई

डॉ. जितेंद्र सिंह, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने मिथुन मन्‍हास को बीसीसीआई का नया अध्‍यक्ष बनने पर बधाई दी है। उन्‍होंने एक्‍स पर पोस्‍ट करते हुए लिखा, 'जश्न मनाने का एक यादगार अवसर!

मिथुन मन्हास को आधिकारिक तौर पर 'भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड' #BCCI का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है।
जम्मू-कश्मीर के सबसे दूरस्थ इलाकों में से एक, पूर्व डोडा ज़िले के लिए यह रविवार कितना सौभाग्यशाली रहा, जो संयोग से मेरा अपना गृह ज़िला भी है। कुछ ही घंटों के अंतराल में, पहले किश्तवाड़ की एक बेटी शीतल विश्व चैंपियन बनकर उभरी और उसके तुरंत बाद भद्रवाह का एक बेटा, मिथुन शीर्ष पद पर पहुंच गया।'

Updated on:

28 Sept 2025 01:36 pm

Published on:

28 Sept 2025 01:19 pm

