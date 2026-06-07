मोहम्मद सलीम ने टीम इंडिया के खिलाफ रचा इतिहास, कप्तान शुभमन गिल समेत इन 5 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन

आपको बता दें कि सलीम साफी ने जैसे ही मानव सुथार को आउट किया, उन्होंने अपना पांचवां विकेट पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का पहला फाइव विकेट हॉल है। साफी ने श्रीलंका के खिलाफ 2024 में टेस्ट डेब्यू किया था और यह उनके करियर का सिर्फ दूसरा टेस्ट मुकाबला है। डेब्यू मैच में वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ मिले मौके को उन्होंने दोनों हाथों से भुनाया और अब तक पहली पारी में 6 विकेट हासिल कर लिए हैं।