‘मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज के लिए टीम का दरवाजा खुला रहेगा’, SRH के खिलाफ प्रदर्शन के बाद दिग्गज का बयान

इस प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से उनकी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीदें जग गई हैं। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शमी जैसे गेंदबाज के लिए टीम इंडिया के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। रायडू ने यह भी कहा कि अगर शमी इसी अंदाज और रफ्तार में फिट रहते हुए गेंदबाजी करते रहेंगे तो चयन कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने IPL 2026 में अब तक दो मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 ओवर की गेंदबाजी कर 37 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं।