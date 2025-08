IND vs ENG सीरीज में मोहम्मद सिराज ने पहली बार फेंकी 1000+ गेंदें; यह भारतीय दिग्गज सात बार कर चुका है ऐसा

2025 - मोहम्मद सिराज vs इंग्लैंड*

2021 - जसप्रित बुमराह vs इंग्लैंड

2018 - मोहम्मद शमी vs इंग्लैंड

2014 - भुवनेश्वर vs इंग्लैंड

2011 - ईशांत शर्मा vs इंग्लैंड

2002 - आशीष नेहरा vs वेस्टइंडीज़

2002 - जवागल श्रीनाथ vs वेस्टइंडीज़

2002 - जहीर खान vs वेस्टइंडीज

1997 - वेंकटेश प्रसाद vs वेस्टइंडीज़

1997 - अबे कुरुविला vs वेस्टइंडीज

1991 - जवागल श्रीनाथ vs ऑस्ट्रेलिया

1991 - मनोज प्रभाकर vs ऑस्ट्रेलिया

1991 - कपिल देव vs ऑस्ट्रेलिया

1989 - मनोज प्रभाकर vs पाकिस्तान

1989 - कपिल देव vs पाकिस्तान

1983 - कपिल देव vs वाई के

1982 - कपिल देव vs पाकिस्तान

1981 - कपिल देव vs इंग्लैंड

1979 - कपिल देव vs पाकिस्तान

1979 - करसन गवरी vs पाक

1979 - कपिल देव vs ऑस्ट्रेलिया

1979 - करसन गवरी vs ऑस्ट्रेलिया

1979 - कपिल देव vs इंग्लैंड

1978 - करसन गवरी vs वेस्टइंडीज

1960 - रमाकांत देसाई vs पाकिस्तान

1959 - सुरेंद्रनाथ vs इंग्लैंड

1959 - रमाकांत देसाई vs इंग्लैंड

1947 - लाला अमरनाथ vs ऑस्ट्रेलिया