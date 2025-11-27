फ्लाइट लेट होने पर मोहम्मद सिराज ने गुस्से में किया पोस्ट, फैंस बोले – गंभीर पायलट से लड़ रहे हैं, प्लेन हर्षित राणा चलाएगा

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए मोहम्मद सिराज (Photo - ESpncricinfo)
Mohammed Siraj Trolled: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बुधवार रात को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एयर इंडिया एक्सप्रेस पर नाराजगी जाहिर की थी। उसमें उन्होंने लिखा कि गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए फ्लाइट के चार घंटे से ज्यादा देरी होने पर भी मैनेजमेंट की ओर से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया था और कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया। सिराज ने लिखा "सबसे खराब एयरलाइन अनुभव। मैं किसी को भी यह फ्लाइट लेने की सलाह नहीं दूंगा।"
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। सिराज 2 मैचों की 4 पारियों में सिर्फ 6 विकेट ही ले पाएं। अब सोशल मीडिया पर नाराजगी भरी इस पोस्ट पर उनकी ट्रोलिंग शुरु हो गई है। लोगों ने उनके वर्तमान प्रदर्शन पर बात करते हुए उनकी इस पोस्ट पर कमेंट करना शुरु कर दिया है। किसी ने उनके प्रदर्शन पर तो किसी ने उनकी इंग्लिश पर कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, "एयर इंडिया ने स्कोर बराबर कर दिया"
मोहम्मद सिराज ने 'X' पर पोस्ट कर एयर इंडिया के साथ अपने अनुभव को 'फ्रस्ट्रेटिंग' बताया था। इस पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- "दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का प्रदर्शन भी काफी 'फ्रस्ट्रेटिंग' था, एयर इंडिया ने सभी क्रिकेट फैंस के लिए स्कोर बराबर कर दिया।"
एक यूजर ने सिराज पर मजाकिया अंदाज में लिखा कि, "DCP साहब को कम्प्लेन करनी पड़ रही है, मामला सीरियस लग रहा है। लगता है ACP प्रद्युमन को बुलाना पड़ेगा।"
एक अन्य यूजर ने लिखा कि जैसी आपकी पर्फोरमेंस थी, फ्लाइट वालों ने सही किया। एक यूजर ने कमेंट में 'X' के ग्रोक AI से सिराज की पर्फोरमेंस के बारे में पूछ लिया। लोगों ने लिखा कि एयर इंडिया की पर्फोरमेंस फिर भी भारतीय टीम से बेहतर थी।
एक यूजर ने भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर पर चुटकी लेते हुए लिखा कि फ्लाइट इसलिए लेट हो गई क्योंकि गंभीर स्टाफ से बहस कर रहे होंगे कि हर्षित राणा को पायलट बनाना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा कि गंभीर की फ्लाइट को तो 48 घंटे डिले होना चाहिए।
