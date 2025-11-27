फ्लाइट लेट होने पर मोहम्मद सिराज ने गुस्से में किया पोस्ट, फैंस बोले – गंभीर पायलट से लड़ रहे हैं, प्लेन हर्षित राणा चलाएगा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। सिराज 2 मैचों की 4 पारियों में सिर्फ 6 विकेट ही ले पाएं। अब सोशल मीडिया पर नाराजगी भरी इस पोस्ट पर उनकी ट्रोलिंग शुरु हो गई है। लोगों ने उनके वर्तमान प्रदर्शन पर बात करते हुए उनकी इस पोस्ट पर कमेंट करना शुरु कर दिया है। किसी ने उनके प्रदर्शन पर तो किसी ने उनकी इंग्लिश पर कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, "एयर इंडिया ने स्कोर बराबर कर दिया"