पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सरफराज अहमद जीत का जश्न मनाते हुए। (फोटो सोर्स: एक्स@/CricStatsINT)
Sarfaraz never disappoints: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में जैसे ही पाकिस्तान ने जीत दर्ज की तो एक पाकिस्तानी फैंन पीसीबी चीफ और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के पास पहुंचा और जोश में बॉलीवुड फिल्म 'पीके' का मशहूर डायलॉग दोहराते हुए बोला कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता… इसके साथ ही उसने नकवी से सरफराज को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का मेंटर बनाने की भी अपील की। इस पर नकवी ने मुस्कुराते हुए डन का प्रतीक अंगूठा दिखाकर अपना रिएक्शन दिया। ज्ञात हो कि सरफराज अहमद ने अपने करियर का ज्यादातर समय पाकिस्तान क्रिकेट के हाई-प्रेशर वाले माहौल में बिताया है। अंडर-19 एशिया कप जीत के साथ ही वह पाकिस्तान के मिस्टर भरोसेमंद बन गए हैं। उन्होंने तीन फाइनल जिताने में बेहद अहम भूमिका निभाई है, दो बार बतौर कप्तान तो इस बार बतौर मेंटर पाकिस्तान को जिताया है।
दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 347 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए और भारत 26.2 ओवर में 156 रन पर समेटते हुए खिताब अपने नाम किया। इस मैच के हीरो सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास रहे, जिन्होंने महज 113 गेंदों पर 172 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी की वजह से भारतीय टीम काफी दबाव में आ गई। ज्ञात हो कि इससे पहले ग्रुप चरण में भारत ने पाकिस्तान को हराया था।
कुछ ऐसा ही 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था, जब फाइनल में सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 180 रनों से जीत हासिल की थी। ओवल में खेले गए उस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर 338 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत को 158 रन पर समेट दिया था। बता दें कि उस टूर्नामेंट में भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में जीत दर्ज की थी।
बता दें कि 2017 से बहुत पहले सरफराज ने युवा स्तर पर भी भारत के खिलाफ फाइनल में जीत दर्ज की थी। उन्होंने कोलंबो में पाकिस्तान को आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2006 का खिताब जिताया था। उस दौरान भी वह पाकिस्तान के कप्तान थे। उस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने 109 रन बनाए थे और भारत को 71 रनों पर ऑल आउट करते हुए 38 रनों से जीत दर्ज की थी।
2006, 2017 और अब 2025 तीन अलग-अलग दौर, तीन फाइनल, और हर बार पाकिस्तान की जीत में सरफराज का नाम कहीं न कहीं मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसे इत्तेफाक कह सकते हैं। लेकिन, एक ऐसी राइवलरी के लिए जो यादों और ज़ख्मों पर चलती है, सरफराज अब सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं, बल्कि मिस्टर भरोसेमंद बन गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग