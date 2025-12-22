Sarfaraz never disappoints: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में जैसे ही पाकिस्‍तान ने जीत दर्ज की तो एक पाकिस्‍तानी फैंन पीसीबी चीफ और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के पास पहुंचा और जोश में बॉलीवुड फिल्म 'पीके' का मशहूर डायलॉग दोहराते हुए बोला कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता… इसके साथ ही उसने नकवी से सरफराज को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का मेंटर बनाने की भी अपील की। इस पर नकवी ने मुस्कुराते हुए डन का प्रतीक अंगूठा दिखाकर अपना रिएक्‍शन दिया। ज्ञात हो कि सरफराज अहमद ने अपने करियर का ज्‍यादातर समय पाकिस्तान क्रिकेट के हाई-प्रेशर वाले माहौल में बिताया है। अंडर-19 एशिया कप जीत के साथ ही वह पाकिस्‍तान के मिस्‍टर भरोसेमंद बन गए हैं। उन्‍होंने तीन फाइनल जिताने में बेहद अहम भूमिका निभाई है, दो बार बतौर कप्‍तान तो इस बार बतौर मेंटर पाकिस्‍तान को जिताया है।