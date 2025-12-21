फाइनल में टीम इंडिया से हुई बड़ी गलती, पाकिस्तान बना एशिया कप चैंपियन, ये खिलाड़ी रहा हार का विलेन

इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान को हमजा जहूर और समीर मिन्हास ने तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि 18 रन के स्कोर पर हमजा आउट हो गए। इसके बाद समीर मिन्हास को उस्मान खान का साथ मिल गया और दोनों ने टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। उस्मान खान 45 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अहमद हुसैन ने समीर मिन्हास का साथ दिया और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को 250 रन के पार पहुंचा दिया। अहमद ने अपना अर्धशतक पूरा किया, हालांकि 260 रन के स्कोर पर वह आउट हो गए। उन्होंने 72 गेंदों में 56 रन बनाए।