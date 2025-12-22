22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जैकब डफी के सामने वेस्टइंडीज ने टेके घुटने, अपने 4 मैचों के करियर में ले चुके है इतने 5-विकेट हॉल

NZ vs WI, 3rd Test: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 323 रनों से विशाल जीत दर्ज की। जैकब डफी ने 5 विकेट झटककर वेस्टइंडीज को 138 रन पर ही रोक दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 22, 2025

Jacob Duffy

जैकब डफी (बाएं) ने पांच और एजाज़ पटेल (दाएं) ने 3 विकेट लिए। (फोटो- ESPN)

New Zealand vs West Indies, 3rd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में मेजबान न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 323 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाया। न्यूजीलैंड ने चौथी पारी में वेस्टइंडीज को 462 रनों का लक्ष्य दिया था। लेकिन तेज गेंदबाज जैकब डफी की धारदार गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 138 रनों पर सिमट गई। डफी ने दूसरी पारी में 42 रनों पर 5 विकेट चटकाए, जबकि स्पिनर अजाज पटेल ने 3 विकेट झटके।

डफी का 4 मैचों में तीसरा 5-विकेट हॉल

मैच में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे ने पहली पारी में दोहरा शतक (227) और दूसरी पारी में शतक (100) ठोककर इतिहास रचा। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। वहीं, पूरे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए जैकब डफी को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का सम्मान मिला। जैकब डफी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट झटककर एक बार फिर कमाल दिखाया। यह उनका टेस्ट करियर का चौथा मैच था, लेकिन इसमें उन्होंने अपना तीसरा 5-विकेट हॉल हासिल कर लिया।

जैकब डफी का जोरदार प्रदर्शन

खास बात यह है कि डफी के तीनों 5-विकेट हॉल इसी सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ आए हैं। उनकी इस शानदार गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को सीरीज 2-0 से जीतने में अहम भूमिका निभाई। डफी ने इस सीरीज में कुल 23 विकेट चटकाए। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार दिया गया।

ढह गई वेस्टइंडीज की पारी

462 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत काफी अच्छी रही। टीम के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल (16) और ब्रेंडन किंग (67) ने पहले विकेट के लिए 87 रन जोड़े लेकिन इसी स्कोर पर दोनों ही बल्लेबाज आउट हो गए। उसके बाद से विकेटों की झड़ी लग गई। वेस्टइंडीज के सात बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। मैच को ड्रॉ कराने के उद्देश्य से उतरे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 80 ओवर तक संघर्ष किया लेकिन डफी और अजाज की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सके और वेस्टइंडीज की पारी 138 रन पर ही ढेर हो गई।

ये भी पढ़ें

संजू सैमसन समेत इन खिलाड़ियों के पास वनडे टीम में वापसी का बड़ा मौका, जल्द होगा NZ सीरीज के लिए टीम का ऐलान
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

22 Dec 2025 10:55 am

Published on:

22 Dec 2025 10:09 am

Hindi News / Sports / Cricket News / जैकब डफी के सामने वेस्टइंडीज ने टेके घुटने, अपने 4 मैचों के करियर में ले चुके है इतने 5-विकेट हॉल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

माइकल वॉन ने एशेज सीरीज 11 दिन में गंवाने पर इंग्‍लैंड टीम पर बोला तीखा हमला

Michael Vaughan attack on England team
क्रिकेट

WTC Points Table में बड़ा फेरबादल, वेस्टइंडीज को हरा न्यूजीलैंड ने लगाई लंबी छलांग, भारत पाकिस्तान से भी नीचे

IND vs NZ
क्रिकेट

संजू सैमसन समेत इन खिलाड़ियों के पास वनडे टीम में वापसी का बड़ा मौका, जल्द होगा NZ सीरीज के लिए टीम का ऐलान

क्रिकेट

टीम इंडिया के लिए 2025 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, 5 ने जगह की पक्‍की तो एक खेल सका सिर्फ एक मैच

Who Players debut for Team India in 2025
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अब वनडे भी खेलते दिखेंगे संजू सैमसन, इस टूर्नामेंट के लिए हुआ टीम का ऐलान, देखें स्क्वाड

Ravi Shastri on Sanju Samson
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.