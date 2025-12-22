जैकब डफी के सामने वेस्टइंडीज ने टेके घुटने, अपने 4 मैचों के करियर में ले चुके है इतने 5-विकेट हॉल

462 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत काफी अच्छी रही। टीम के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल (16) और ब्रेंडन किंग (67) ने पहले विकेट के लिए 87 रन जोड़े लेकिन इसी स्कोर पर दोनों ही बल्लेबाज आउट हो गए। उसके बाद से विकेटों की झड़ी लग गई। वेस्टइंडीज के सात बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। मैच को ड्रॉ कराने के उद्देश्य से उतरे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 80 ओवर तक संघर्ष किया लेकिन डफी और अजाज की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सके और वेस्टइंडीज की पारी 138 रन पर ही ढेर हो गई।