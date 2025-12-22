जैकब डफी के सामने वेस्टइंडीज ने टेके घुटने, अपने 4 मैचों के करियर में ले चुके है इतने 5-विकेट हॉल

जैकब डफी (बाएं) ने पांच और एजाज़ पटेल (दाएं) ने 3 विकेट लिए। (फोटो- ESPN)
New Zealand vs West Indies, 3rd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में मेजबान न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 323 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाया। न्यूजीलैंड ने चौथी पारी में वेस्टइंडीज को 462 रनों का लक्ष्य दिया था। लेकिन तेज गेंदबाज जैकब डफी की धारदार गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 138 रनों पर सिमट गई। डफी ने दूसरी पारी में 42 रनों पर 5 विकेट चटकाए, जबकि स्पिनर अजाज पटेल ने 3 विकेट झटके।
मैच में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे ने पहली पारी में दोहरा शतक (227) और दूसरी पारी में शतक (100) ठोककर इतिहास रचा। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। वहीं, पूरे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए जैकब डफी को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का सम्मान मिला। जैकब डफी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट झटककर एक बार फिर कमाल दिखाया। यह उनका टेस्ट करियर का चौथा मैच था, लेकिन इसमें उन्होंने अपना तीसरा 5-विकेट हॉल हासिल कर लिया।
खास बात यह है कि डफी के तीनों 5-विकेट हॉल इसी सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ आए हैं। उनकी इस शानदार गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को सीरीज 2-0 से जीतने में अहम भूमिका निभाई। डफी ने इस सीरीज में कुल 23 विकेट चटकाए। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार दिया गया।
462 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत काफी अच्छी रही। टीम के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल (16) और ब्रेंडन किंग (67) ने पहले विकेट के लिए 87 रन जोड़े लेकिन इसी स्कोर पर दोनों ही बल्लेबाज आउट हो गए। उसके बाद से विकेटों की झड़ी लग गई। वेस्टइंडीज के सात बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। मैच को ड्रॉ कराने के उद्देश्य से उतरे वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 80 ओवर तक संघर्ष किया लेकिन डफी और अजाज की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सके और वेस्टइंडीज की पारी 138 रन पर ही ढेर हो गई।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग