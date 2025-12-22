22 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

इंग्लैंड को बड़ा घमंड था… एशेज गंवाने के बाद माइकल वॉन का अपनी ही टीम पर तीखा हमला, बोले- कई की नौकरी जाएगी

Michael Vaughan attack on England team: माइकल वॉन ने सिर्फ 11 दिनों में एशेज हारने पर बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम पर तीखा हमला किया है। उन्‍होंने इंग्‍लैंड को बड़ा घमंड था। इसलिए पूरी क्रिकेट दुनिया उन्हें चुप कराना चाहती थी। ऐसे खराब प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलियाई उन पर हंस रहे हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 22, 2025

Michael Vaughan attack on England team

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट का नजारा। (Photo - EspncricInfo)

Michael Vaughan attack on England team: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने 11 दिनों के अंदर एशेज हारने पर इंग्‍लैंड की टीम पर तीखा हमला बोला है। बेन स्टोक्स की टीम को एडिलेड टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा, जिससे मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ज्ञात हो कि इंग्लैंड अब 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। ऐसे में आलोचना होना लाजिमी है। जब से ब्रेंडन मैकुलम (हेड कोच) और स्टोक्स (कप्तान) ने कमान संभाली है, वे ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सके हैं। 'बैज़बॉल' अप्रोच ने कमजोर टीमों के खिलाफ तो नतीजे दिए हैं, लेकिन दुनिया की टॉप दो टीमों के खिलाफ यह निश्चित रूप से उल्टा पड़ गया। सर जेफ्री बॉयकॉट तो पहले ही मैकुलम को हेड कोच के पद से हटाने की मांग कर चुके हैं।

'बैजबॉल अप्रोच बुरी तरह से बेनकाब हो गया'

वहीं, अब माइकल वॉन ने टेलीग्राफ के लिए अपने कॉलम में लिखा कि इस एशेज दौरे पर इंग्लैंड टीम का बैजबॉल अप्रोच बुरी तरह से बेनकाब हो गया है और यह जानने के लिए आपको इतिहास में ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि ऐसी हार के बाद कई लोगों की नौकरी जाएगी। 11 दिनों के अंदर हार, यह ऑस्ट्रेलिया में मेरे याद किए गए सबसे बुरे प्रदर्शनों में से एक है। इंग्लैंड को तीन साल से घमंड था और इसके परिणामस्वरूप पूरी क्रिकेट दुनिया उन्हें चुप कराना चाहती थी। यह दौरा उनके लिए सबक रहा है।

'ऑस्ट्रेलियाई हंस रहे हैं'

उन्‍होंने आगे लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई हंस रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि टीम में इतनी क्वालिटी होने के बावजूद यह टीम कितनी कमजोर रही है। इंग्लैंड को चार साल से यह बात समझाई जा रही थी कि यह स्टाइल ऑस्ट्रेलिया में जीतेगी। मुझे नहीं पता कि यह बात कहां से आई। मैंने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ उन्हीं टीमों को जीतते देखा है, जो कड़ी मेहनत करने को तैयार थीं। विरोधी टीम को थका देती थीं और जिनके पास एक ऐसा बॉलिंग यूनिट था, जिसने बहुत अनुशासन के साथ गेंदबाजी की। हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है।

‘कुछ खिलाड़ियों के लिए आखिरी इंटरनेशनल असाइनमेंट’

2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज जीतने वाले वॉन ने साफ शब्दों में कहा कि इंग्लैंड भले ही सीरीज हार गया हो, लेकिन मेलबर्न और सिडनी में बचे हुए दो टेस्ट में अभी बहुत कुछ दांव पर लगा है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि यह मौजूदा सीरीज कुछ खिलाड़ियों के लिए आखिरी इंटरनेशनल असाइनमेंट हो सकती है। इसलिए उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और शानदार तरीके से विदा लेनी चाहिए।

'सीरीज अभी खत्म नहीं हुई'

वॉन ने लिखा कि एक बात मैं कहूंगा कि एशेज भले ही हाथ से निकल गया हो, लेकिन यह सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। इंग्लैंड के हर खिलाड़ी को यह पक्का करने के लिए लड़ना चाहिए कि वे बेकार न हो जाएं। कुछ खिलाड़ी जाएंगे, लेकिन इनमें से बहुत से खिलाड़ियों में अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर हम चार साल में खिलाड़ियों का एक और नया सेट लाते हैं तो वे फिर से बुरी तरह हारेंगे।

'आखिरी दो मैचों से कुछ सीख लेकर जाएं'

उन्होंने आगे कहा कि मेरा मैसेज यह है कि आखिरी दो मैचों से कुछ सीख लेकर जाएं। ये मैच सिर्फ औपचारिकता नहीं हैं। इंग्लैंड यहां लगभग 16 सालों से नहीं जीता है। कोई भी जीत बहुत बड़ी होगी। मैंने 2003 में इसका अनुभव किया था, और 2005 के लिए बहुत कुछ सीखा था। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब चौथा एशेज टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे से शुरू होगा।

खबर शेयर करें:

बड़ी खबरें

