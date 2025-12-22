इंग्लैंड को बड़ा घमंड था… एशेज गंवाने के बाद माइकल वॉन का अपनी ही टीम पर तीखा हमला, बोले- कई की नौकरी जाएगी

Michael Vaughan attack on England team: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने 11 दिनों के अंदर एशेज हारने पर इंग्‍लैंड की टीम पर तीखा हमला बोला है। बेन स्टोक्स की टीम को एडिलेड टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा, जिससे मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ज्ञात हो कि इंग्लैंड अब 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। ऐसे में आलोचना होना लाजिमी है। जब से ब्रेंडन मैकुलम (हेड कोच) और स्टोक्स (कप्तान) ने कमान संभाली है, वे ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सके हैं। 'बैज़बॉल' अप्रोच ने कमजोर टीमों के खिलाफ तो नतीजे दिए हैं, लेकिन दुनिया की टॉप दो टीमों के खिलाफ यह निश्चित रूप से उल्टा पड़ गया। सर जेफ्री बॉयकॉट तो पहले ही मैकुलम को हेड कोच के पद से हटाने की मांग कर चुके हैं।