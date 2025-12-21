Aus vs Eng: सपना टूट गया… एशेज 3-0 से हारने के बाद भावुक हुए बेन स्टोक्स, जानें किसके सिर फोड़ा ठीकरा

मैच के बाद बेन स्टोक्स ने कहा कि हम जिस सपने के साथ यहां आए थे, वह अब टूट गया है, जो जाहिर है बहुत निराशाजनक है। हर कोई दुखी है और इस बारे में काफी इमोशनल है। हमें भरोसा था कि हम चेज कर लेंगे, क्‍योंकि विकेट बहुत अच्छा था, लेकिन हम चूक गए। हमारे पास अभी दो और गेम बाकी हैं और अब हमें उसी पर ध्यान देना होगा। हम यहां एक लक्ष्य लेकर आए थे और हम उसे हासिल नहीं कर पाए। यह दुख देता है और बुरा लगता है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। वहीं दोनों टीमों के बीच अंतर को लेकर उन्‍होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हमसे ज़्यादा लगातार तरीके से गेंदबाज़ी, बल्लेबाज़ी और फील्डिंग में चीज़ों को अंजाम दे पाया है। हमने पहले तीन गेम में कुछ हिस्सों में यह दिखाया है और इस हफ़्ते भी हमने चौथी पारी में इसे जितना आगे ले जा सके, उतना अच्छा किया।