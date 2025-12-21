21 दिसंबर 2025,

रविवार

Aus vs Eng: सपना टूट गया… एशेज 3-0 से हारने के बाद भावुक हुए बेन स्टोक्स, जानें किसके सिर फोड़ा ठीकरा

Aus vs Eng 3rd Test Highlights: मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया ने एडिलेड में इंग्‍लैंड को 82 रनों से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्‍जा कर लिया है। सीरीज हारने के बाद इंग्‍लैंड के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स काफी दुखी नजर आए। इस हार के लिए उन्‍होंने अपने बल्‍लेबाजों को दोषी ठहराया।

3 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 21, 2025

Aus vs Eng 3rd Test Highlights

Ben Stokes England Test Captain (Photo- X)

Aus vs Eng 3rd Test Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। उन्हें 3-0 की बढ़त बनाने में सिर्फ 11 दिन लगे, जिसमें से सबसे ज्‍यादा पांच दिन एडिलेड में टेस्ट मैच में ज्‍यादा बैटिंग फ्रेंडली पिच पर लगे। जेमी स्मिथ के अर्धशतक और विल जैक्स के 47 रनों के बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को विकेट के लिए कड़ी मेहनत करवाई। हालांकि, नतीजा पहले से ही तय था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बेहतर टीम नजर आ रही थी। वापसी करने वाले कप्तान पैट कमिंस ने मैच में छह विकेट लिए, जबकि ट्रैविस हेड के 170 रन भी निर्णायक साबित हुए। इस हार के बाद अंग्रेज कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स काफी उदास नजर आए। उन्‍होंने कहा कि हमें रन चेज का भरोसा था, लेकिन हमारे बल्‍लेबाज अंत में चूक गए।

'हमें भरोसा था कि हम चेज कर लेंगे'

मैच के बाद बेन स्टोक्स ने कहा कि हम जिस सपने के साथ यहां आए थे, वह अब टूट गया है, जो जाहिर है बहुत निराशाजनक है। हर कोई दुखी है और इस बारे में काफी इमोशनल है। हमें भरोसा था कि हम चेज कर लेंगे, क्‍योंकि विकेट बहुत अच्छा था, लेकिन हम चूक गए। हमारे पास अभी दो और गेम बाकी हैं और अब हमें उसी पर ध्यान देना होगा। हम यहां एक लक्ष्य लेकर आए थे और हम उसे हासिल नहीं कर पाए। यह दुख देता है और बुरा लगता है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। वहीं दोनों टीमों के बीच अंतर को लेकर उन्‍होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हमसे ज़्यादा लगातार तरीके से गेंदबाज़ी, बल्लेबाज़ी और फील्डिंग में चीज़ों को अंजाम दे पाया है। हमने पहले तीन गेम में कुछ हिस्सों में यह दिखाया है और इस हफ़्ते भी हमने चौथी पारी में इसे जितना आगे ले जा सके, उतना अच्छा किया।

'हम एक और कमाल करने वाले थे…'

उन्‍होंने आगे कहा कि मुझे लगा कि आज सुबह जब जेमी और विल इतना अच्छा खेल रहे थे तो हम एक और कमाल करने वाले थे, लेकिन हम वह नहीं कर पाए जो हम यहां करने आए थे। फिर भी इस गेम से कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली हैं। इस गेम को पीछे मुड़कर देखें, टॉस हारने और पहले गेंदबाज़ी करने के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को उस स्कोर पर रोक दिया जो हमें लगा कि कम था।

बल्‍लेबाजों को ठहराया दोषी

लेकिन, हमने बल्ले से उस तरह से जवाब नहीं दिया जैसा हम चाहते थे, जब हमें पता था कि हमारे पास बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर बनाने का शानदार मौका था। फिर कल सुबह गेंद से वापसी करते हुए छह विकेट लिए हमें भरोसा था कि हमारे पास इसे चेज करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम जानते थे कि विकेट कितना अच्छा था।

निचले क्रम के बल्‍लेबाजों की तारीफ की

बेन ने कहा कि निचले क्रम के कुछ खिलाड़ियों ने डटकर सामना किया और वह हिम्मत, लड़ाई और ज़िम्मेदारी दिखाई जिसकी मैं मांग कर रहा था। हम लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं या कहें कि हमने पूरी जान नहीं लगाई, पूरी जान लगाना एक ऐसा शब्द है, जिसे मैं इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। हमारे पास अभी दो और गेम हैं। हम हार मानकर इस सीरीज़ को हाथ से जाने नहीं देंगे। हम इन आखिरी दो गेम में अपना सब कुछ लगा देंगे।

कुछ भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता

वहीं, पैट कमिंस ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन आसान नहीं था। पिछले कुछ महीने काफी मुश्किल रहे, हमें सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत थी। ऑस्ट्रेलिया में आप चीजों में जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमारा हमेशा इस बात पर ध्यान रहता है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। कुछ भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, आपको आगे बढ़ते रहना होता है। उन्‍होंने लाबुशने की अविश्वसनीय फील्डिंग को लेकर कहा कि 20 विकेट लेना हमेशा मुश्किल होता है, मार्नस ने कुछ विकेट दिलाए। अभी हम इस जीत का आनंद लेंगे।

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

21 Dec 2025 10:33 am

Aus vs Eng: सपना टूट गया… एशेज 3-0 से हारने के बाद भावुक हुए बेन स्टोक्स, जानें किसके सिर फोड़ा ठीकरा

