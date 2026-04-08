IPL 2026 में किसके पास है ऑरेंज कैप? अब तक इन 5 बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

वहीं चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स को अभी भी पहली जीत का इंतजार है। इस दौरान कई बल्लेबाजों द्वारा बेहतरीन पारियां देखने को मिली हैं। आइए जानते हैं कि इस सीजन अब तक किसके पास ऑरेंज कैप है और किन पांच बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) इस समय ऑरेंज कैप (IPL 2026 Orange Cap) अपने पास रखे हुए हैं। उन्होंने तीन मुकाबलों में 170 की औसत से 170 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 163 रहा है, जिसमें उन्होंने 19 चौके और 8 छक्के लगाए हैं।