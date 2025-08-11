11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

MS Dhoni खेलेंगे IPL 2026? फैंस की रिक्वेस्ट पर धोनी ने दिया मज़ेदार जवाब

Will Dhoni Play IPL 2026?: इंटरनेशनल क्रिकेट को 6 साल पहले अलविदा कहने वाले एमएस धोनी का क्रेज़ अभी भी फैंस में बरकरार है। धोनी अभी भी आईपीएल खेलते हैं। पर क्या वह अगले साल का आईपीएल खेलेंगे? फैंस ने जब उनसे ऐसा करने की रिक्वेस्ट की, तो कैप्टन कूल ने इसका मज़ेदार जवाब दिया।

भारत

Tanay Mishra

Aug 11, 2025

MS Dhoni's hilarious reply
आईपीएल 2026 खेलने पर धोनी का मज़ेदार जवाब (फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स)

आईपीएल (IPL) 2025 को खत्म हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन फैंस अभी से ही आईपीएल 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं। आईपीएल 2026 का आयोजन अगले साल मार्च से मई तक होगा। फैंस, फटाफट क्रिकेट के रोमांच को खूब पसंद करते हैं और हर साल इसका भरपूर मज़ा लेते हैं। आईपीएल में यूं तो कई खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए फैंस में ज़बरदस्त क्रेज़ है। इनमें एमएस धोनी (MS Dhoni) भी शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को 6 साल पहले अलविदा कहने वाले धोनी अभी भी आईपीएल खेलते हैं। उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स - सीएसके (Chennai Super Kings - CSK) पांच बार आईपीएल की विजेता बन चुकी है। हालांकि इस साल आईपीएल में सीएसके ने अपने फैंस को निराश किया, लेकिन उन्हें अगले साल अपनी फेवरेट टीम और धोनी को खेलते देखने का इंतज़ार है। लेकिन क्या धोनी, आईपीएल का अगला सीज़न खेलेंगे? यह एक बड़ा सवाल है।

फैंस की रिक्वेस्ट पर धोनी ने दिया मज़ेदार जवाब

हाल ही में धोनी एक प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे, जहाँ उनके कई फैंस भी मौजूद रहे। तभी कुछ फैंस ने जोर से चिल्लाकर धोनी से आईपीएल 2026 खेलने की रिक्वेस्ट की। फैंस की इस रिक्वेस्ट पर कैप्टन कूल ने मज़ेदार जवाब दिया। धोनी ने कहा, "मेरे घुटने में जो दर्द है, उसका ध्यान कौन रखेगा?" धोनी के इस जवाब से इवेंट में मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंस दिए।

धोनी खेल सकते हैं अगले साल का आईपीएल

गौरतलब है कि धोनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर आईपीएल को अलविदा नहीं कहा है। अगले साल आईपीएल खेलने के सवाल पर धोनी सामान्य तौर पर यही कहते हैं वह समय लेकर और फिटनेस का ध्यान रखते हुए इस बात का फैसला करेंगे कि उन्हें अगले साल खेलना है या नहीं। धोनी इस समय 44 साल के हैं और इस उम्र में भी फिट हैं। वह इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उन पर क्रिकेट का वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं है। आईपीएल भी करीब 2 महीने का टूर्नामेंट होता है जिसके लिए धोनी को पूरे साल प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि धोनी अगले साल का आईपीएल खेल सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL Update

Latest Cricket News

महेंद्र सिंह धोनी

MS Dhoni

Published on:

11 Aug 2025 12:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / MS Dhoni खेलेंगे IPL 2026? फैंस की रिक्वेस्ट पर धोनी ने दिया मज़ेदार जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.