MS Dhoni खेलेंगे IPL 2026? फैंस की रिक्वेस्ट पर धोनी ने दिया मज़ेदार जवाब

आईपीएल (IPL) 2025 को खत्म हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन फैंस अभी से ही आईपीएल 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं। आईपीएल 2026 का आयोजन अगले साल मार्च से मई तक होगा। फैंस, फटाफट क्रिकेट के रोमांच को खूब पसंद करते हैं और हर साल इसका भरपूर मज़ा लेते हैं। आईपीएल में यूं तो कई खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए फैंस में ज़बरदस्त क्रेज़ है। इनमें एमएस धोनी (MS Dhoni) भी शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को 6 साल पहले अलविदा कहने वाले धोनी अभी भी आईपीएल खेलते हैं। उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स - सीएसके (Chennai Super Kings - CSK) पांच बार आईपीएल की विजेता बन चुकी है। हालांकि इस साल आईपीएल में सीएसके ने अपने फैंस को निराश किया, लेकिन उन्हें अगले साल अपनी फेवरेट टीम और धोनी को खेलते देखने का इंतज़ार है। लेकिन क्या धोनी, आईपीएल का अगला सीज़न खेलेंगे? यह एक बड़ा सवाल है।