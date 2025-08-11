MS Dhoni खेलेंगे IPL 2026? फैंस की रिक्वेस्ट पर धोनी ने दिया मज़ेदार जवाब

आईपीएल (IPL) 2025 को खत्म हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन फैंस अभी से ही आईपीएल 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं। आईपीएल 2026 का आयोजन अगले साल मार्च से मई तक होगा। फैंस, फटाफट क्रिकेट के रोमांच को खूब पसंद करते हैं और हर साल इसका भरपूर मज़ा लेते हैं। आईपीएल में यूं तो कई खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए फैंस में ज़बरदस्त क्रेज़ है। इनमें एमएस धोनी (MS Dhoni) भी शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को 6 साल पहले अलविदा कहने वाले धोनी अभी भी आईपीएल खेलते हैं। उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स - सीएसके (Chennai Super Kings - CSK) पांच बार आईपीएल की विजेता बन चुकी है। हालांकि इस साल आईपीएल में सीएसके ने अपने फैंस को निराश किया, लेकिन उन्हें अगले साल अपनी फेवरेट टीम और धोनी को खेलते देखने का इंतज़ार है। लेकिन क्या धोनी, आईपीएल का अगला सीज़न खेलेंगे? यह एक बड़ा सवाल है।
हाल ही में धोनी एक प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे, जहाँ उनके कई फैंस भी मौजूद रहे। तभी कुछ फैंस ने जोर से चिल्लाकर धोनी से आईपीएल 2026 खेलने की रिक्वेस्ट की। फैंस की इस रिक्वेस्ट पर कैप्टन कूल ने मज़ेदार जवाब दिया। धोनी ने कहा, "मेरे घुटने में जो दर्द है, उसका ध्यान कौन रखेगा?" धोनी के इस जवाब से इवेंट में मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंस दिए।
गौरतलब है कि धोनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर आईपीएल को अलविदा नहीं कहा है। अगले साल आईपीएल खेलने के सवाल पर धोनी सामान्य तौर पर यही कहते हैं वह समय लेकर और फिटनेस का ध्यान रखते हुए इस बात का फैसला करेंगे कि उन्हें अगले साल खेलना है या नहीं। धोनी इस समय 44 साल के हैं और इस उम्र में भी फिट हैं। वह इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उन पर क्रिकेट का वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं है। आईपीएल भी करीब 2 महीने का टूर्नामेंट होता है जिसके लिए धोनी को पूरे साल प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि धोनी अगले साल का आईपीएल खेल सकते हैं।