धोनी थे SMAT में झारखंड की ख़िताबी जीत के मास्टरमाइंड, टीम की ऐसे ही मदद, JSCA सचिव ने किया खुलासा

सीजन की शुरुआत से पहले JSCA ने पूर्व खिलाड़ी शाहबाज नदीम को संयुक्त सचिव और सौरभ तिवारी को सचिव नियुक्त किया। इसके साथ ही झारखंड की आयु-वर्ग क्रिकेट में लंबे समय से कोचिंग कर रहे रतन कुमार को मुख्य कोच और सनी गुप्ता को गेंदबाजी कोच बनाया गया। इन सभी नियुक्तियों में धोनी की महत्वपूर्ण सलाह शामिल थी, जिन्होंने बड़े नामों के पीछे भागने के बजाय स्थानीय और सिस्टम को अच्छी तरह समझने वाले कोचों पर जोर दिया।