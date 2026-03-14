IPL 2026: छक्कों की बरसात के लिए तैयार है माही का हथियार, बल्ला को धार देते हुए धोनी का वीडियो हुआ वायरल

IPL 2026, CSK, MS Dhoni: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है और पहला ही मैच धमाकेदार होने की उम्मीद है, जहां RCB और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने होंगे। लेकिन फैंस की असली नजरें तो अपनी पसंदीदा टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर टिकी हैं, जो इस बार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। इस बार मैदान का समीकरण भी बदला-बदला नजर आएगा। संजू सैमसन अब पीली जर्सी (CSK) में दिखेंगे, वहीं रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है हमारे थाला यानी महेंद्र सिंह धोनी की।