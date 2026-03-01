KKR vs MI: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, इस विस्फोटक बल्लेबाज को नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच अच्छी लग रही है, पहले के मुकाबले ज्यादा हरी दिख रही है। देखते हैं यह कैसा खेलती है। यह हमारा किला है, दर्शक हमारे साथ हैं और हम एक अच्छा खेल खेलने के लिए तैयार हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे पास काफी अनुभव है और साथ ही युवा खिलाड़ियों का भी अच्छा मिश्रण है। रोहित, सूर्या, मिशेल सैंटनर की वजह से टीम में कप्तानों की भी कोई कमी नहीं है। मैं तो बस मैदान पर उतरकर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हूं। हम 6 गेंदबाजों और 5 बल्लेबाजों के साथ उतर रहे हैं।"