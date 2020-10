मुंबई इंडियन ने जीता टॉस, दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी के लिए किया आमंत्रित

नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात में आज इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का 51वां मैच दुबई के इटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहला अहम मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है। मुंबई इंडियंस के कप्तान कीरन पोलार्ड ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के सामने पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती पेश की है। आज के इस रोमांचक मैच का लाइव प्रसारण आदोपहर 3.30 बजे से होगा।

UAE: #MumbaiIndians (MI) Captain Rohit Sharma wins the toss and elects to field first against #DelhiCapitals (DC) in the 51st #IPL2020 match, being played at Dubai International Cricket Stadium pic.twitter.com/JXUdFJfNjX