22 शतक लगाने वाले नमन ओझा ने लिया क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास

नई दिल्ली। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा (Naman Ojha) ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ( retirement ) लेने की घोषणा की। 37 वर्षीय बल्लेबाज ने भारत का सभी तीनों प्रारूपों (All Formats) में प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए एक टेस्ट, एक वनडे और दो टी20 मुकाबले खेले हैं। नमन 2010 में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान सीमित ओवर की सीरीज में खेले थे जबकि 2015 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में उन्होंने अपने कॅरियर का एकमात्र टेस्ट खेला।

If given an opportunity, shall continue to play cricket abroad. A big thank to all who helped me reach my goals. — Naman Ojha (@namanojha35) February 15, 2021

नमन ने जड़े 22 शतक

घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले नमन ने 146 प्रथम श्रेणी मैच खेले जिसमें 41.67 के औसत से 9753 रन बनाए। प्रथम श्रेणी में उन्होंने 22 शतक और 55 अर्धशतक जड़े और उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 219 रन रहा। इसके अलावा उन्होंने 143 लिस्ट ए और 182 टी20 मैच खेले जिसमें 113 आईपीएल के मुकाबले भी शामिल हैं। आईपीएल में वह दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेले थे।

I'm grateful to all who supported me in achieving dream of playing for my country and State - my coaches, trainers, physios and selectors, my captains and teammates, my family and well wishers, and MPCA, BCCI and my IPL teams. — Naman Ojha (@namanojha35) February 15, 2021

2018 में खेला आखिरी मुकाबला

नमन की 2012 में डेविड वार्नर से साथ दूसरे विकेट के लिए 189 रनों की साझेदारी दिल्ली के लिए अभी भी किसी भी विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी और आईपीएल इतिहास की पांचवें सबसे बड़ी साझेदारी है। उन्होंने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेला था।

I would like to announce my retirement from international and BCCI/MPCA domestic first-class cricket. After 20 years in first-class cricket and many more during the junior competitions, I feel it's time for me to move on. It was a long journey and wonderful phase of my life. — Naman Ojha (@namanojha35) February 15, 2021

अपने सहयोगियों का जताया आभार

नमन ने कहा, 20 वर्षो के प्रथम श्रेणी और इससे पहले जूनियर वर्ग में बिताए कई वर्षों के बाद मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। यह काफी बड़ी यात्रा थी और मेरे जीवन का सबसे अच्छा लम्हा था। मेरे कोच, ट्रेनर, फिजियो, चयनकर्ता, कप्तान, टीम के खिलाड़ी, मेरा परिवार, शुभचिंतक, मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मैं आभारी हूं जिन्होंने देश और राज्य के लिए खेलने का मेरा सपना पूरा करने में साथ दिया।