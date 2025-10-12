Namibia vs South Africa T20i: नामीबिया जैसी हल्की टीम ने अपने घर में खेले गए एकमात्र टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से रौंदते इतिहास रच दिया है। नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड विंडहोक में खेला गया यह मैच इन दोनों के बीच पहला टी20 मैच था। डोनोवन फरेरा की कप्तानी में युवा टीम के साथ उतरी दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 134 रन बनाए थे। इसके जवाब में नामीबिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 138 रन बनाते हुए आखिरी गेंद पर मैच जीत लिया। इस मैच के बाद जहां नामीबिया की टीम ने जमकर जश्न मनाया तो साउथ अफ्रीकी खेमे में मायूसी छा गई। अफ्रीकी कप्तान डोनोवन फरेरा ने इस हार के लिए सीधे तौर पर अपने बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया।