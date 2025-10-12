Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट के इतिहास में पहली बार नामीबिया जैसी हल्की टीम से हारने के बाद अपने इन प्‍लेयर्स पर भड़के साउथ अफ्रीका के कप्तान

Namibia vs South Africa: नामीबिया ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है। इस मैच के बाद नामीबिया ने जमकर जश्न मनाया तो अफ्रीकी खेमे में मायूसी छा गई। इस हार के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान डोनोवन फरेरा ने अपने बल्लेबाजों पर गुस्सा जाहिर किया।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 12, 2025

Namibia vs South Africa

Namibia vs South Africa: साउथ अफ्रीका बनाम नामीबिया मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CricketNamibia)

Namibia vs South Africa T20i: नामीबिया जैसी हल्की टीम ने अपने घर में खेले गए एकमात्र टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से रौंदते इतिहास रच दिया है। नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड विंडहोक में खेला गया यह मैच इन दोनों के बीच पहला टी20 मैच था। डोनोवन फरेरा की कप्तानी में युवा टीम के साथ उतरी दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 134 रन बनाए थे। इसके जवाब में नामीबिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 138 रन बनाते हुए आखिरी गेंद पर मैच जीत लिया। इस मैच के बाद जहां नामीबिया की टीम ने जमकर जश्न मनाया तो साउथ अफ्रीकी खेमे में मायूसी छा गई। अफ्रीकी कप्तान डोनोवन फरेरा ने इस हार के लिए सीधे तौर पर अपने बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया।

'मुझे नहीं लगता कि हमने कोई अच्छा स्कोर बनाया'

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने मैच हारने के बाद कहा कि मैच का वो नतीजा नहीं मिला, जो हम चाहते थे। खैर, सबसे पहले बल्ले से मुझे नहीं लगता कि हमने कोई अच्छा स्कोर बनाया। हम थोड़े आसानी से आउट हो गए। फिर दुर्भाग्य से कोएट्ज़ी के चोटिल होने से हमारी मुश्किलें बढ़ गईं। लेकिन, जैसा मैंने कहा, सारा श्रेय नामीबिया के उन खिलाड़ियों को जाता है, उन्होंने वाकई बहुत अच्छा खेला।  

'इसी तरह आप अगली पीढ़ी को खेलने के लिए प्रेरित करते हैं'

वहीं, नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने कहा कि ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं कि टीम के लिए इस जीत का क्या मतलब है। अगर आप दर्शकों को देखें तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए इसका क्या मतलब है। मुझे लगता है कि यही खास बात है, किसी भी राष्ट्रीय टीम का अपने लोगों के सामने खेलना। इसी तरह आप अगली पीढ़ी को खेलने के लिए प्रेरित करते हैं और इसी तरह आप समुदाय को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 

'जन्मदिन पर ऐसा प्रदर्शन करना अच्छी बात'

मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। आप जानते हैं कि ग्रीन और ट्रम्पलमैन उच्च स्तर पर खेलते हैं, वे लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसलिए ज़ेन ग्रीन का अपने जन्मदिन पर ऐसा प्रदर्शन करना अच्छी बात है। यह एक बहुत ही खास पल है। यह तो बस आगे बढ़ने की शुरुआत है। देखिए, हम एक छोटा सा समुदाय हैं, लेकिन हम बहुत मज़बूत हैं। सिर्फ़ विंडहोक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में।

मैच में बने ये रिकॉर्ड

- 2022 में बुलावायो में जिम्बाब्वे को हराने के बाद, यह दूसरी बार है जब नामीबिया ने किसी टी20I मैच की आखिरी गेंद पर जीत हासिल की है।
- 2016 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट से हारने के बाद यह दूसरी बार है, जब दक्षिण अफ्रीका मैच की आखिरी गेंद पर हारा है।
- 2022 विश्व कप में एडिलेड में नीदरलैंड से हारने के बाद यह दूसरी बार है, जब दक्षिण अफ्रीका किसी सहयोगी देश से टी20I में हारा है।
- आयरलैंड, जिंबाब्वे और श्रीलंका के बाद दक्षिण अफ्रीका चौथा पूर्ण सदस्य देश है, जिसे नामीबिया ने टी20I में हराया है।

