IND vs NZ: पहले टेस्ट में भारत की अच्छी शुरुआत,लंच तक भारत का स्कोर 82/1,गिल ने जड़ा पचासा

हाल ही में संपन्न हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारत में मेहमान टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ किया था। आज से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू हो चुका है टॉस जीता भारत के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने और बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

मयंक जल्दी पवेलियन लौटे

ओपनर बल्लेबाज के तौर पर उतरे मयंक अग्रवाल और शुभ्मन गिल। 13 के स्कोर पर जैमिसन के बाहर जाती हुई गेंद को मयंक समझ नहीं पाए और कीपर टॉम को कैच थमा बैठे। उन्होंने 28 गेंद का सामना किया और 2 चौके लगाए।

गिल और पुजारा ने पारी संभाला

मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद ,गिल और पुजारा ने सधी हुई अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया । पुजारा लंच तक 61 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद हैं, वही ओपनर गिल ने टेस्ट करियर में अपना चौथा अर्धशतक जड़ा है ।गिल 87 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद है। इन्होंने पारी के दौरान पांच चौके और एक छक्के लगाया है ।

Lunch on Day 1 of the 1st Test. #TeamIndia are 82/1 (Gill 52*, Pujara 15*) Scorecard - https://t.co/WRsJCUhS2d #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/4lJm5a5aNx

FIFTY!



A well made half-century for @ShubmanGill off 81 deliveries. This is his 4th in Test cricket 👏👏



Live - https://t.co/WRsJCUhS2d #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/dtergTWr9b