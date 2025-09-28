वेस्टइंडीज को हराने के बाद नेपाली कप्तान ने किया बड़ा ऐलान, कहा- अगर हम यहां आए हैं…

नेपाल के बल्लेबाज शॉट लगाते हुए (फोटो- CAN)
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 से पहले 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को पहली बार वेस्टइंडीज और नेपाल की टीमें आमने सामने हुईं। 18वें रैंक की नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 148 रन बनाए। 149 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 129 रन बना सकी। 6 बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन कोई भी लंबी पारी नहीं खेल सका और वेस्टइंडीज 19 रन से मुकाबला हार गई। सीरीज का दूसरा मैच 29 सितंबर और तीसरा मैच 30 सितंबर को शारजाह में खेला जाएगा।
नेपाल वर्ल्ड क्रिकेट की वो टीम है, जिसे किसी फुल मेंबर वाली टीम को हराने में 180 मैच लग गए। जीत के बाद नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है। यूएई में आयोजित एक सीरीज में एक टेस्ट खेलने वाली टीम को हराने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। इस पिच पर 150-160 का स्कोर ठीक ठाक था, पिछली सीरीज़ को देखें तो टीमें 150-160 का स्कोर बनाकर जीत रही थीं। 80-90 प्रतिशत हमने अपने स्किल्स का प्रदर्शन किया है और स्पिनर्स ने अच्छा काम किया है।
रोहित पौडेल ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने देश के शहीदों को समर्पित किया। उन्होंने कहा, "मैं यह पुरस्कार उन शहीदों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। पिछला महीना हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अगर हम नेपाल के लोगों को थोड़ी सी खुशी दे सकें, तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा।" नेपाली लोगों को मैसेज देते हुए उन्होंने कहा, "यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारी मानसिकता बिल्कुल साफ थी, अगर हम यहां आए हैं, तो हम सीरीज जीतने के लिए ही आए हैं। हम अभी भी मैदान पर हैं, हम सही तरीके से खेलेंगे और आगे जो भी होगा, देखेंगे।
हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान अकील हुसैन ने निराशा जताई और कहा, "दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला, दुर्भाग्य से हम जीतने के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। मुझे लगा कि यह एक अच्छा स्कोर था, पिच अच्छी थी, शायद हमने 15 रन ज़्यादा दे दिए, हालाँकि हम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्होंने अच्छा क्षेत्ररक्षण किया और दो रन आउट हुए, और ये चीजें बल्लेबाजी टीम की कमर तोड़ देती हैं। हमें एक बेहतर मंच तैयार करना होगा, ताकि खिलाड़ियों को लक्ष्य हासिल करने का पूरा मौका मिल सके। इसके बिना, हम हमेशा पीछे रह जाएँगे।"
