वेस्टइंडीज को हराने के बाद नेपाली कप्तान ने किया बड़ा ऐलान, कहा- अगर हम यहां आए हैं…

रोहित पौडेल ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने देश के शहीदों को समर्पित किया। उन्होंने कहा, "मैं यह पुरस्कार उन शहीदों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। पिछला महीना हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अगर हम नेपाल के लोगों को थोड़ी सी खुशी दे सकें, तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा।" नेपाली लोगों को मैसेज देते हुए उन्होंने कहा, "यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारी मानसिकता बिल्कुल साफ थी, अगर हम यहां आए हैं, तो हम सीरीज जीतने के लिए ही आए हैं। हम अभी भी मैदान पर हैं, हम सही तरीके से खेलेंगे और आगे जो भी होगा, देखेंगे।

