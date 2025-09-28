Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वेस्टइंडीज को हराने के बाद नेपाली कप्तान ने किया बड़ा ऐलान, कहा- अगर हम यहां आए हैं…

NEP vs WI T20: नेपाल की टीम ने 180 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद पहली बार आईसीसी की फुल मेंबर की टीम को हराया है। इस जीत ने वेस्टइंडीज की वर्ल्डकप 2026 की तैयारियों को बड़ा झटका दिया है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 28, 2025

Nepal Cricket Team

नेपाल के बल्लेबाज शॉट लगाते हुए (फोटो- CAN)

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 से पहले 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को पहली बार वेस्टइंडीज और नेपाल की टीमें आमने सामने हुईं। 18वें रैंक की नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 148 रन बनाए। 149 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 129 रन बना सकी। 6 बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन कोई भी लंबी पारी नहीं खेल सका और वेस्टइंडीज 19 रन से मुकाबला हार गई। सीरीज का दूसरा मैच 29 सितंबर और तीसरा मैच 30 सितंबर को शारजाह में खेला जाएगा।

नेपाल वर्ल्ड क्रिकेट की वो टीम है, जिसे किसी फुल मेंबर वाली टीम को हराने में 180 मैच लग गए। जीत के बाद नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है। यूएई में आयोजित एक सीरीज में एक टेस्ट खेलने वाली टीम को हराने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। इस पिच पर 150-160 का स्कोर ठीक ठाक था, पिछली सीरीज़ को देखें तो टीमें 150-160 का स्कोर बनाकर जीत रही थीं। 80-90 प्रतिशत हमने अपने स्किल्स का प्रदर्शन किया है और स्पिनर्स ने अच्छा काम किया है।

POTM शहीदों को किया समर्पित

रोहित पौडेल ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने देश के शहीदों को समर्पित किया। उन्होंने कहा, "मैं यह पुरस्कार उन शहीदों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। पिछला महीना हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अगर हम नेपाल के लोगों को थोड़ी सी खुशी दे सकें, तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा।" नेपाली लोगों को मैसेज देते हुए उन्होंने कहा, "यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारी मानसिकता बिल्कुल साफ थी, अगर हम यहां आए हैं, तो हम सीरीज जीतने के लिए ही आए हैं। हम अभी भी मैदान पर हैं, हम सही तरीके से खेलेंगे और आगे जो भी होगा, देखेंगे।
"

हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान अकील हुसैन ने निराशा जताई और कहा, "दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला, दुर्भाग्य से हम जीतने के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। मुझे लगा कि यह एक अच्छा स्कोर था, पिच अच्छी थी, शायद हमने 15 रन ज़्यादा दे दिए, हालाँकि हम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्होंने अच्छा क्षेत्ररक्षण किया और दो रन आउट हुए, और ये चीजें बल्लेबाजी टीम की कमर तोड़ देती हैं। हमें एक बेहतर मंच तैयार करना होगा, ताकि खिलाड़ियों को लक्ष्य हासिल करने का पूरा मौका मिल सके। इसके बिना, हम हमेशा पीछे रह जाएँगे।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

28 Sept 2025 08:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वेस्टइंडीज को हराने के बाद नेपाली कप्तान ने किया बड़ा ऐलान, कहा- अगर हम यहां आए हैं…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Bihar Cricket Association: हर्षवर्धन बने बिहार क्रिकेट संघ इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष, प्रिया कुमारी को चुना गया उपाध्यक्ष

Bihar Cricket Association
क्रिकेट

IND vs PAK Final: फाइनल से पहले टीम इंडिया को जोर का झटका, हार्दिक पंड्या प्लेइंग 11 से बाहर, इस धाकड़ बल्लेबाज की वापसी

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- ACC)
क्रिकेट

बांग्लादेश को बड़ा झटका, अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुआ यह धाकड़ खिलाड़ी

Jaker Ali
क्रिकेट

अध्यक्ष बनते ही मिथुन मन्हास ने किया ऐलान, अपनी जिम्मेदारी और BCCI को लेकर कही ये बात

Mithun Manhas
क्रिकेट

BCCI की इंसेंटिव स्‍कीम से घरेलू क्रिकेटर होंगे मालामाल, अब एक सीजन में ही बन जाएंगे करोड़पति

harbhajan singh
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.