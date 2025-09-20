Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

BCCI President Election में आया नया मोड़, सौरव गांगुली से भी आगे चल रहा इस दिग्गज का नाम!

BCCI President Election: बीसीसीआई अध्यक्ष पद की दौड़ अब बेहद दिलचस्‍प होती नजर आ रही है। शीर्ष पद के लिए पहले सौरव गांगुली का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे के आने की संभावना इसमें नया मोड़ आता नजर आ रहा है।

भारत

lokesh verma

Sep 20, 2025

BCCI President Election
BCCI Logo (Photo- IANS)

BCCI President Election Update: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सालाना आम बैठक (AGM) 28 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। ऐसे में बोर्ड के अध्यक्ष पद की दौड़ अब कुछ नामचीन शख्सियत तक ही सिमटती नजर आ रही है। पहले सबसे आगे पूर्व भारतीय कप्‍तान सौरव गांगुली का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता किरण मोरे के आने की चर्चा से बीसीसीआई अध्‍यक्ष पद के चुनाव में नया मोड़ आ गया है।

शीर्ष पद की दौड़ में थे सबसे आगे

बता दें कि निर्वाचन अधिकारी एके जोति की ओर से 19 सितंबर को मतदाता सूची जारी की गई थी। सौरव गांगुली (बंगाल क्रिकेट संघ), हरभजन सिंह (पंजाब क्रिकेट संघ), रघुराम भट्ट (कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ) और जयदेव शाह (सौराष्ट्र क्रिकेट संघ) को शीर्ष पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे थे। इनकी मौजूदगी ने दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट निकाय का नेतृत्व मजबूत होता दिख रहा है।

किरण मोरे के आने से नया मोड़!

वहीं, पूर्व भारतीय विकेटकीपर और पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता किरण मोरे ने इसमें नया मोड़ ला दिया है। वह वर्तमान में बड़ौदा क्रिकेट संघ के सचिव हैं। हालांकि, उन्हें रोल में राज्य प्रतिनिधि के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार, उनकी नामांकन की संभावना बनी हुई है। किरण मोरे ने मुंबई इंडियंस के साथ भी काम किया है। वह वर्तमान में विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस विमेंस टीम के जनरल मैनेजर हैं। मोरे को क्रिकेट और प्रशासन दोनों में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाला माना जाता है।

ज्ञात हो कि कुछ समय पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस पद में रुचि ले सकते हैं, लेकिन इस दिग्गज क्रिकेटर ने तमाम अटकलों को खारिज कर दिया।

28 सितंबर को मतदान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शीर्ष पद के लिए एक अनौपचारिक बैठक शनिवार शाम को नई दिल्ली में होने की संभावना है। चुनाव प्रक्रिया 20 सितंबर को नामांकन के साथ शुरू होगी, 23 सितंबर को नामांकन की जांच और अंतिम सूची जारी की जाएगी। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान 28 सितंबर को मतदान होगा। इस बैठक में नए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की भी घोषणा की जाएगी।

Updated on:

20 Sept 2025 01:52 pm

Published on:

20 Sept 2025 01:50 pm

BCCI President Election में आया नया मोड़, सौरव गांगुली से भी आगे चल रहा इस दिग्गज का नाम!

