सूजी बेट्स ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने का किया ऐलान, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, न्यूजीलैंड के लिए ओलंपिक में बास्केटबॉल भी खेला

Suzie Bates, Retirement:: न्यूजीलैंड की महान खिलाड़ी सूजी बेट्स ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। यह विश्व कप 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। 38 वर्षीय बेट्स के लिए यह टूर्नामेंट अपने देश के लिए खेले गए 362 अंतरराष्ट्रीय मैचों की संख्या में कुछ और मुकाबले जोड़ने का आखिरी मौका होगा। इस बार उनकी नजर टीम को लगातार दूसरा टी20 विश्व कप खिताब दिलाने पर होगी। व्हाइट फर्न्स को ग्रुप-बी में मेजबान इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है।