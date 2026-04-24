सूजी बेट्स ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने का किया ऐलान, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, न्यूजीलैंड के लिए ओलंपिक में बास्केटबॉल भी खेला

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर सूजी बेट्सस।(फोटो सोर्स: cricbuzz)
Suzie Bates, Retirement:: न्यूजीलैंड की महान खिलाड़ी सूजी बेट्स ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। यह विश्व कप 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। 38 वर्षीय बेट्स के लिए यह टूर्नामेंट अपने देश के लिए खेले गए 362 अंतरराष्ट्रीय मैचों की संख्या में कुछ और मुकाबले जोड़ने का आखिरी मौका होगा। इस बार उनकी नजर टीम को लगातार दूसरा टी20 विश्व कप खिताब दिलाने पर होगी। व्हाइट फर्न्स को ग्रुप-बी में मेजबान इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है।
अपने शानदार करियर पर बात करते हुए सूजी बेट्स ने न्यूजीलैंड क्रिकेट को बताया, “जब मैं पिछले 20 साल से ज्यादा समय पर नजर डालती हूं, तो यकीन नहीं होता कि समय इतनी तेजी से कैसे गुजर गया। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैंने ‘फर्न’ जर्सी इतनी बार पहनी। न्यूजीलैंड टीम के लिए हर दिन खुद को एक बेहतर इंसान, बेहतर टीममेट, बेहतर क्रिकेटर और बेहतर एथलीट बनाने की कोशिश में मुझे हमेशा मकसद और खुशी मिलती रही है।”
न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सूजी बेट्स के हवाले से कहा, "मेरे सभी टीममेट्स और कोचों के प्रति मेरी कृतज्ञता को शब्दों में पूरी तरह से बयां नहीं किया जा सकता। मेरा एक आखिरी मिशन है: यूके जाना, एक ऐसी जगह जहां मेरी बहुत सारी खास यादें जुड़ी हैं और एक और वर्ल्ड कप जीतना।"
बेट्स ने सभी फॉर्मेट में कुल मिलाकर 14 शतक लगाए हैं और 145 विकेट लिए हैं। यह ऑलराउंडर हाल के समय के सबसे शानदार रिकॉर्ड्स में से एक के साथ खेल को अलविदा कहेंगी। उन्होंने साल 2006 में भारत के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से अपने देश के लिए लगातार उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन किया है।
बेट्स ने 2011 से 2018 तक न्यूजीलैंड की कप्तानी भी की। साल 2013 में उन्हें 'आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर' चुना गया था। उस साल भारत में हुए वर्ल्ड कप में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी थीं। इसके अलावा, 2016 में भी उन्हें 'आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर' और 'आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर' चुना गया था। यह वह दौर था, जब उन्होंने दोनों ही फॉर्मेट में द्विपक्षीय क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा था।
हाल के समय में, जब टीम की नियमित कप्तान सोफी डिवाइन टीम से बाहर रही हैं, तब बेट्स ने कप्तान की जिम्मेदारी भी संभाली है। टीम के नजरिए से उनका सबसे यादगार पल तब आया, जब टी20 वर्ल्ड कप 2024 एडिशन इस टीम ने जीता था। इस दाएं हाथ की बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाए थे।
न्यूज़ीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स को सिर्फ उनका शानदार क्रिकेट करियर ही खास नहीं बनाता। वे सही मायनों में एक सच्ची ऑलराउंडर एथलीट हैं। अपने 20 साल लंबे क्रिकेट करियर के दौरान उन्होंने सिर्फ बल्ले और गेंद से ही नहीं, बल्कि कोर्ट पर भी कमाल किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद भी सूजी न्यूज़ीलैंड की बास्केटबॉल टीम के लिए खेलती रहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में न्यूज़ीलैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए बास्केटबॉल कोर्ट पर भी शानदार प्रदर्शन किया।
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