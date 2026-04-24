Sachin Tendulkar Birthday: सचिन तेंदुलकर को 53वें जन्मदिन पर युवराज सिंह ने कुछ यूं किया विश, BCCI और MI ने भी पोस्ट किए खास मैसेज

Sachin Tendulkar Birthday: सचिन तेंदुलकर आज 24 अप्रैल को अपना 53वां जन्‍मदिन मना रहे हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने सचिन ने यूं तो सैकड़ों बड़े रिकॉर्ड बनाए। लेकिन, 100 इंटरनेशनल शतक रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे शायद ही कभी कोई तोड़ पाए। अगस्त 1990 में उन्‍होंने पहला इंटरनेशनल शतक और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मार्च 2012 में उनके बल्‍ले से जब 100वां शतक आया। आज उनके बर्थडे के मौके युवराज सिंह ने सबसे पहले उनके लिए खास मैसेज पोस्‍ट किया है। वहीं, बीसीसीआई और मुंबई इंडियंस समेत तमाम फैंस ने अपने एक्‍स अकाउंट से सचिन के लिए स्‍पेशल मैसेज पोस्‍ट किए हैं। आज हम आपको इन खास मैसेज के साथ उनके 100 शतकों के सफर के बारें बताते हैं।