मां का अंतिम संस्कार कर लौटे राजस्थान के मुकेश चौधरी ने नहीं मनाया विकेट का जश्न, फिर CSK के कप्तान ने यूं किया सलाम

Mukesh Choudhary: आईपीएल 2026 का 33वां मैच गुरुवार की रात एमआई और सीएसके के बीच मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेला गया। इस मैच में सभी की नजरें सीएसके के गेंदबाज मुकेश चौधरी पर थीं, क्‍योंकि एक दिन पहले ही वह अपनी मां का अंतिम संस्‍कार करके टीम में लौटे थे। इस मैच में जब मुकेश चौधरी ने क्विंटन डी कॉक के स्टंप्स उखाड़ दिए, तो कोई जोश नहीं था, कोई जोरदार प्रतिक्रिया नहीं थी और कोई जश्‍न नहीं था। इसके बजाय मुकेश मैदान के बीच चुपचाप खड़े रहे, आसमान की ओर देखते अपनी उंगली ऊपर की ओर उठाई और धीरे से शायद यही कहा 'मां यह तेरे लिए है'।