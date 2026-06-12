WI vs SL T20: शिमरन हेटमायर का फ्लॉप शो जारी, श्रीलंका के खिलाफ शाई होप ने शुरू से अंत तक डटकर दिलाई रोमांचक जीत

इस मैच में वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शिमरन हेटमायर का फ्लॉप शो जारी रहा, जिससे टीम एक समय मुश्किल में दिख रही थी। लेकिन विकेटकीपर कप्तान शाई होप ने मोर्चे को शुरू से अंत तक संभाले रखा। शाई होप मैदान पर पैर जमाकर नाबाद (Not Out) रहे। उन्होंने अपनी बेहतरीन कप्तानी पारी में 54 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 65 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। होप ने न सिर्फ बल्ले से मैच अपने हाथ में किया बल्कि विकेट के पीछे से भी कमाल किया और श्रीलंका के बल्लेबाज दुश्मंथ चमीरा को फुर्ती से सिर्फ 1 रन पर रनआउट कर पवेलियन भेजा।